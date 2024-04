Spis treści: 01 Laptop dla ucznia nie za darmo

Ile kosztuje laptop dla ucznia? O ile sprzęt musiał zostać oczywiście zakupiony przez władze, to z perspektywy ucznia i jego rodziców laptop jest darmowy. Od momentu rozpoczęcia programu laptopy dla uczniów rozdano setkom tysięcy młodych osób wykonujących obowiązek szkolny. Niestety, jest pewna kwestia, której władze ewidentnie nie przemyślały.

Okazuje się bowiem, że w świetle prawa darmowy laptop dla ucznia wcale taki darmowy nie jest. To darowizna, co oznacza, że jest objęta podatkiem. Ile wynosi podatek w tym wypadku? Cóż, na pewno nie jest to kwota symboliczna, bo wartość laptopa to 2500 zł, w związku z czym podatek od darowizny to około 300 złotych.

O sprawie poinformowała Wyborcza w niedawnym wydaniu. Okazuje się, że o zaistniałym problemie praktycznie nikt nie miał pojęcia, na czele z rodzicami. Większość z nich nie kryje nawet oburzenia sprawą. Donoszą, że nie mieli pojęcia o podatku, a teraz nawet nie wiedzą, jak go rozliczyć. Podatek od darowizny za laptop dla ucznia dotyczy wszystkich, którzy taki sprzęt otrzymali - nawet, jeżeli ten nie był jeszcze faktycznie używany przez dziecko.

Co zabawne, sprawa jest problematyczna nawet dla Urzędu Skarbowego. Pracownicy nie mieli pojęcia o takich problemach z rzeczonymi laptopami, które muszą zostać przez rodziców "rozliczone" w odpowiednim zeznaniu podatkowym.

W przygotowaniu mają być rozwiązania, które pozwolą uporać się z problemem wynikającym de facto z luki prawnej. Nie wiadomo, w jakim zakresie działać będą propozycje ze strony Ministerstwa Cyfryzacji. Całkiem możliwe, że na razie prowadzone będą jedynie działania doraźne. Tak czy inaczej jest to kwestia, która musi zostać rozwiązana dość szybko.

Ostatecznie jednak więcej laptopów dla uczniów nie będzie - a przynajmniej nie w ramach programu, który wszedł w życie w ubiegłym roku. Na początku lutego 2024 roku poinformowano o zawieszeniu programu Laptop dla czwartoklasisty. Co ważne, samym przetargiem zająć ma się prokuratura, a w zamian ministerstwo obiecuje uczniom dalsze "wspieranie ich w ramach dostępu do najnowszych technologii".