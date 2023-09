Ustawa zakłada nie tylko przekazanie laptopów czwartoklasistom, ale również wsparcie nauczycieli specjalnymi bonami. Bony o wartości 2,5 tysiąca złotych mają zostać przeznaczone na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Można je także wykorzystać, by dopłacić do modelu droższego. Bony przeznaczone są dla nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, zatrudnionych na dzień 30 września 2023 roku. Jeśli zaś chodzi o program "Laptop dla ucznia", rusza on wraz z początkiem roku szkolnego 2023/2024. Jakie laptopy zostaną przekazane uczniom i ile trzeba będzie na nie czekać?

Program "Laptop dla ucznia". Darmowe laptopy dla czwartoklasistów

Na mocy ustawy z 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli laptopy mają przysługiwać wszystkim uczniom czwartych klas szkół podstawowych.

Chodzi tu zarówno o szkoły podstawowe publiczne, jak i niepubliczne, a także uczniów publicznych oraz niepublicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne, uczących się w klasach, które odpowiadają klasie IV szkoły podstawowej.

Program "Laptop dla ucznia" zakłada, że zakupu laptopów będzie co roku dokonywał Minister Cyfryzacji, a następnie za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę, sprzęty zostaną przekazane rodzicom uczniów.

Laptopy dla 4-klasistów. Kiedy komputery trafią do uczniów?

W każdym roku kolejne laptopy trafią do kolejnych uczniów — mogą na nie zatem liczyć również następne roczniki. Zgodnie z zapisami w ustawie, sprzęty powinny trafić do czwartoklasistów do 30 września. Rok szkolny 2023/2024 jest jednak pod tym względem wyjątkowy, ponieważ program dopiero rusza. Termin przekazania uczniom laptopów został zatem znacznie wydłużony — mają one do nich trafić do 31 grudnia 2023 roku.

Warto pamiętać, że zostaną przekazane rodzicom uczniów na podstawie umowy na własność lub umowy użyczenia — w zależności od preferencji rodziców. W ciągu pięciu lat od otrzymania laptopa nie będzie go można oddać ani spieniężyć.

Bezpłatny laptop dla ucznia. Jakie laptopy dostaną czwartoklasiści?

Wielu rodziców i uczniów zastanawia się, jaki dokładnie sprzęt zostanie im przekazany. Warto więc wiedzieć, że zakupione zostaną różne modele - nie wszyscy uczniowie otrzymają zatem taki sam komputer. Terytorium Polski podzielono na 73 regiony przetargowe, a większa część z nich zakończyła już czynności związane z wyborem oferty.

Uczniowie z pewnością otrzymają jeden z sześciu modeli laptopów, ponieważ właśnie one zostały zaproponowane przez firmy, które zgłosiły się do przetargu. To:

Lenovo V15 G3 IAP CTO,

HP ProBook 440 G9,

Dell Latitude 3540,

ASUS ExpertBook B1502CBA,

Acer TravelMate P215-54,

ACER TravelMate P214-54.