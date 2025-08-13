PKP Intercity gotowe na długi weekend. 70 tys. więcej miejsc.

Przed nami kolejny długi weekend, któremu musi sprostać polska kolej. Coraz chętniej podróżujemy pociągami, z czego sprawę doskonale zdaje sobie PKP Intercity. Potwierdzają to wyniki spółki za lipiec, kiedy to przewieziono blisko 9 mln pasażerów.

PKP Intercity przygotowało na długi weekend blisko 500 dodatkowych wagonów

PKP Intercity przekazało, że jest gotowe na długi weekend w dniach 15-18 sierpnia, kiedy to mnóstwo Polaków wybierze się w podróż. Spółka w komunikacie prasowym wspomina o około 35 tys. dodatkowych miejsc w pociągach, z których skorzysta 70 tys. pasażerów. Co zrobiono w tym celu?

W trakcie długiego weekendu sierpniowego PKP Intercity planuje codziennie obsługiwać ponad 500 połączeń. Dodatkowe miejsca pojawią się w 320 pociągach, dla których przygotowano 496 wagonów. Firma twierdzi, że dysponuje wagonami dostępnymi dla ruchu w liczbie blisko 1500.

Rozwiń

Więcej miejsc będzie m.in. w pociągach jadących z południowej i centralnej Polski do Kołobrzegu, Trójmiasta, Łeby czy Świnoujścia, a także z Gdyni w kierunku Bielska-Białej, Zakopanego, Krynicy Zdroju czy Krakowa

Na trasach podwójne pociągi Pendolino

Ponadto PKP Intercity dodało, że na trasy ponownie wyjadą podwójnie zespolone Pendolino. Są to pociągi klasy premium, które w formie połączonej są długie na blisko 400 metrów i mogą przewieźć ponad 800 osób. Przewoźnik podczas długiego weekendu wypuści na tory dziewięć takich składów.

"Dwie połączone jednostki ED250 będą kursowały na trasie Kraków - Warszawa - Trójmiasto - Kołobrzeg" - dodaje PKP Intercity. Podwójne składy Pendolino wypuszczane są na bardzo obleganych trasach i to nie pierwszy raz w tym roku, gdy będzie ich tak dużo. Podobna sytuacja miała miejsce na początku tego miesiąca, gdy odbywały się festiwale muzyczne.

Przewoźnik bierze też pod uwagę ewentualne sytuacje kryzysowe. Na kilkunastu stacjach zostanie podstawionych 20 dodatkowych lokomotyw, które mogą być użyte w przypadku wystąpienia awarii. Pojazdy znajdą się w Warszawie, Lublinie, Białymstoku, Łodzi, Idzikowicach, Krakowie, Katowicach, Przemyślu, Zakopanem, Iławie, Gdyni, Bydgoszczy, Szczecinie, Kołobrzegu, Olsztynie, Słupsku, Wrocławiu i Poznaniu.

PKP Intercity bije kolejne rekordy

PKP Intercity rośnie jak na drożdżach. Przewoźnik w pierwszej połowie 2025 r. ustanowił nowy rekord i w czasie sześciu miesięcy z jego usług skorzystało ponad 40 mln podróżnych. Lipiec zakończył się z wynikiem 8,7 mln pasażerów.

Do końca tego roku PKP Intercity przewiezie ponad 80 mln pasażerów, choć kto wie, czy wynik ten nie zbliży się bardziej nawet do 90 mln podróżnych.

Jak dobrze żyć na skróty? Sztuka wybierania Content Studio