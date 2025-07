W skrócie Najdłuższe trasy kolejowe w Polsce dotyczą bezpośrednich podróży pociągami "Artus" oraz "Przemyślanin", jadących z Przemyśla do Gdyni oraz Świnoujścia.

Wakacyjne korekty rozkładów PKP umożliwiają dodatkowe połączenia, ułatwiając dotarcie w popularne turystyczne miejsce i na festiwale.

Oprócz podróży najciekawszymi trasami kolejowymi w Polsce warto też rozważyć podróż najdłuższą linią świata, którą jest Kolej Transsyberyjska.

Wyjątkowe trasy kolejowe w Polsce. Te są najdłuższe

Podróżowanie pociągiem jest bardzo popularne, a decyzje co do wyboru trasy są różne - niektórzy chcą dotrzeć do wybranego punktu, a inni realizować najdłuższe, najkrótsze czy najpiękniejsze trasy kolejowe. Wśród najdłuższych linii kolejowych w Polsce szczególnie wyróżniają się dwie, które sięgają niemal 1000 km: pociąg "Artus", kursujący z Przemyśla Głównego (woj. podkarpackie) do Gdyni Głównej (woj. pomorskie), oraz "Przemyślanin", jadący ze stacji Przemyśl Główny do Świnoujścia (woj. zachodniopomorskie).

Trasa "Artusa" liczy 997 kilometrów i jest najdłuższą pod względem dystansu w całym kraju. Gdy IC Artus z Przemyśla jest puszczany do Helu, rekord nieco się zwiększa. Niewiele krótszą, bo mierzącą ok. 990 kilometrów trasę, pokonuje IC Przemyślanin. Oba te połączenia są przykładem wielogodzinnych podróży przez całą Polskę i stanowią istotny element krajowej siatki dalekobieżnych przewozów pasażerskich.

Choć "Artus" ma nieco dłuższą trasę, to właśnie "Przemyślanin" wygrywa pod względem czasu przejazdu. Pokonuje on swoją trasę w około 14 godzin, co czyni go najdłużej jadącym pociągiem pasażerskim w Polsce. Ze względu na czas trwania podróży, różnorodność mijanych krajobrazów i wyjątkowy charakter tej trasy, "Przemyślanin" zyskał przydomek "polskiego Orient Expressu". Planując letnie przejazdy, warto jednak pamiętać o wakacyjnych korektach rozkładów i zawsze sprawdzać dostępne połączenia w rozkładzie PKP.

Letnia korekta rozkładów PKP. Przed podróżą pociągiem sprawdź zmiany

W wakacje Polacy chętnie wybierają się w podróże pociągiem nad wodę - szczególną popularnością cieszy się oczywiście Bałtyk. Nie zabrakło dodatkowych pociągów w odpowiedzi na organizowane latem festiwale. W rozkładach pojawiły się też pociągi typu EIP, które zapewniają wygodniejszą i krótszą podróż. PKP uruchomiło z tego względu więcej połączeń, zwiększając liczbę kursów i wprowadzając pewne korekty w wakacyjnym rozkładzie. Warto zwrócić uwagę np. na fakt, że bezpośrednio z Przemyśla przez Gdynię aż na Hel jeździ obecnie IC Rozewie - PKP podaje, że pociąg ten kursuje w okresie: od 7 do 27 lipca 2025 r., pokonując łącznie 1086 km.

Jakie są najpiękniejsze trasy kolejowe w Polsce? Prawdziwe perełki

Oprócz malowniczych tras nad morze i na letnie festiwale w Polsce warto rozważyć też inne wycieczki pociągiem. Pięknych obszarów w naszym kraju nie brakuje, a więc na listę ciekawych do zaliczenia tras warto dodać np. podróż na linii 266 - Świdnica Kraszowice - Jedlina-Zdrój, która prowadzi jedną z najładniejszych tras kolejowych w Polsce, wiodąc m.in. przez wiadukt w Jugowicach.

Inna warta uwagi trasa to Wałbrzych - Kłodzko (linia kolejowa nr 286), znana z wiaduktów i tuneli, w tym najdłuższego tunelu kolejowego w Polsce pod Małym Wołowcem - 1601 m. Takich malowniczych tras oraz ciekawych punktów związanych z historią kolei jest w Polsce o wiele więcej. Warto sprawdzić też ciekawe połączenia z Polski do innych krajów, jak na przykład hit tegorocznych wakacji, pociąg z Polski do Chorwacji na trasie Warszawa - Rijeka.

Hitem tego lata jest m.in. połączenie z Polski do Chorwacji. Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Agencja Wyborcza

Najdłuższa linia kolejowa na świecie. 7 dni i 8 stref czasowych

Długie bezpośrednie połączenia przez Polskę to gratka dla miłośników podróży koleją - a co po zaliczeniu tych przejazdów? Chrapka na dłuższe trasy może zostać zaspokojona poprzez korzystanie z ofert innych krajów - na przykład z opcji podróży linią piastującą miano najdłuższej na świecie.

Najdłuższą linią kolejową świata jest Kolej Transsyberyjska. Łączy ona Moskwę z Władywostokiem, przebiegając przez całą Rosję, łącznie około 9289 kilometrów. Podróż trwa ok. 7 dni - przez 8 stref czasowych!

Powszechnie za najpiękniejszy fragment Kolei Transsyberyjskiej uważa się Krugobajkałkę wzdłuż brzegów Bajkału, największego jeziora świata. 123rf.com 123RF/PICSEL

