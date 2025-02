Czy wiesz, która trasa kolejowa jest najdłuższa na świecie? To połączenie z Lizbony do Singapuru, które przebiega również przez Polskę.

Wspomniana trasa jest długa na blisko 19 tys. kilometrów i rozpoczyna się w portugalskiej Lizbonie. Następnie podróżni przejadą pociągiem przez Hiszpanię, Francję i Niemcy. Kolejnym etapem jest Polska , a początek ma przy granicy z Niemcami w województwie lubuskim . Potem jedziemy przez Poznań i Warszawę do wschodniej granicy.

Po przejechaniu polskiej części w Polsce najdłuższa trasa kolejowa świata kieruje nas do Białorusi, a później do Rosji, gdzie przebiega m.in. przez słynny szlak Kolei Transsyberyjskiej , ale tylko jego odcinek. W Azji czeka nas jeszcze podróż przez Mongolię, Chiny, Laos, Tajlandię oraz Malezję. Stacją końcową jest odległy Singapur.

Można więc pokusić się o stwierdzenie, że z naszego kraju można dostać się bezpośrednio do Singapuru i wcale nie trzeba w tym celu lecieć samolotem.

W rzeczywistości nie jest tak do końca, bo po najdłuższej trasie kolejowej świata nie kursuje jeden pociąg, który zabierze nas ze stacji początkowej do końcowej. Wymaga to przesiadek i podróży z różnymi przewoźnikami.