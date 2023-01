Najdłuższa trasa kolejowa świata. Pociągiem z Polski do Singapuru w 14 dni

Skoro mowa o szalenie długich trasach kolejowych, na myśl z pewnością przychodzi kolej transsyberyjska. Otwarta w 1919 roku trasa połączyła Moskwę z najodleglejszymi zakątkami ówczesnego imperium i funkcjonuje do dziś. Jej najdłuższy odcinek ma ponad 9000 kilometrów, pozwalając na odbycie podróży między rosyjską stolicą a Władywostokiem.

Nie jest to jednak już najdłuższe ciągłe połączenie kolejowe na świecie. Właśnie otwarta została linia łącząca Portugalię i Singapur.

Najdłuższa trasa kolejowa na świecie

Licząca 18,7 tysiąca kilometrów trasa biegnie przez 13 państw: Portugalię, Hiszpanię, Francję, Niemcy, Polskę, Białoruś, Rosję, Mongolię, Chiny, Laos, Tajlandię, Malezję i kończy swój bieg w Singapurze.

Reklama

Jej przebycie zajmuje ponad dwa tygodnie, chociaż chcąc lepiej poznać odwiedzone miejsca, warto, choć na chwilę zatrzymać się na poszczególnych stacjach. To wydłuża jednak czas trwania wyprawy do ponad 20 dni. Ile kosztuje bilet na taką niebywałą podróż?

Podróż pociągiem na koniec świata?

Aby rozpocząć przygodę w Villa Real de Santo Antonio w Portugalii i zakończyć w Singapurze, trzeba przygotować się na wydatek rzędu 1200 euro, czyli około 5600 złotych. W cenie tej nie zawarto oczywiście kosztów wyżywienia i ewentualnego postoju na stacjach, dlatego warto zagospodarować znacznie więcej środków.

Cena ta dotyczy najtańszego biletu, na dodatek obejmuje podróż tylko w jedną stronę. Odrzućmy jednak na bok te problemy i niewygody. Przebycie takiej trasy to niesamowita przygoda i nie chodzi w niej wcale o szybkie dotarcie na miejsce. Liczy się fakt odbycia tak egzotycznej i zróżnicowanej wyprawy. Nie cel, lecz droga, mili państwo!

Z Polski do najdłuższej trasy kolejowej

Jak wspomniałem wcześniej, trasa zahacza o Polskę. Do pociągu przebywającego na najdłuższej linii kolejowej świata wsiąść możemy w Poznaniu. Niestety, zorganizowanie takiej wyprawy może nam przysporzyć wielu problemów wynikających z przekraczania granic.

O ile przejechanie z Portugalii do Polski nie wydaje się niczym problematycznym, to dalsze granice mogą okazać się zaporami nie do przebycia. Wystarczy tylko wymienić Białoruś i Rosję. W obecnej sytuacji politycznej może się okazać, że te kierunki będą dla nas niedostępne. To jednak nie koniec problemów.

Azjatyckie państwa nadal cechuje wysoki stopień ograniczeń wobec pandemii COVID-19. Konieczne będą dowody poszczególnych szczepień, a w niektórych przypadkach również wizy wjazdowe. Dla leniwych pozostaje samolot do Singapuru — na ważnym paszporcie obywatele Polski mogą przebywać w tym państwie 90 dni bez konieczności ubiegania się o wizę.

Brakujący odcinek linii kolejowej ma 417 kilometrów

Odbycie podróży najdłuższą linią kolejową świata stało się możliwe dzięki oddaniu do użytku 417-kilometrowego odcinka trasy w Laosie. Dokończenie prac w tym azjatyckim państwie sprawiło, że cała linia biegnąca przez ponad 18 tysięcy kilometrów została uznana za zakończoną.