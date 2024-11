Czasami stojąc długo na przejeździe kolejowym przed zamkniętym szlabanem zastanawiam się - długo jeszcze? Mijają chwile, a wagony rodzimego przewoźnika zdają się nie mieć końca. Na polskich torach spotykamy jednak relatywnie krótkie maszyny. Kilka czy kilkanaście wagonów to nic w porównaniu do światowych rekordzistów - nawet, jeżeli sama trasa jest najdłuższa w Polsce.

No właśnie - jaki jest najdłuższy pociąg na świecie? Okazuje się, że chcąc zobaczyć maszynę liczącą ponad 2 kilometry długości, musimy udać się do Afryki. To tam nieco przypadkiem powstała atrakcja turystyczna dla prawdziwych miłośników przygód. Na miejscu nie czekają na nas żadne udogodnienia, jedynie pył, brud i skwar - ale przynajmniej bilet jest darmowy.