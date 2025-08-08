Metabolizm przestaje być tajemnicą. Trzy fakty, które zmienią twoje myślenie o odchudzaniu

Wielu z nas chciałoby mieć szybki metabolizm, który gwarantowałby utratę wagi... ale czy na pewno? Czym właściwie jest metabolizm i jak działa w naszym ciele? Na te pytania odpowiada czołowy naukowiec zajmujący się żywieniem i metabolizmem dr Kevin Hall.

Według niego ludzie uważają, że metabolizm ma "coś wspólnego z ilością jedzenia, którą możemy zjeść, nie przybierając na wadze". Tymczasem metabolizm "to po prostu niesamowity proces biochemiczny, który zasadniczo przekształca jedzenie, które spożywamy, i tlen, którym oddychamy, we… wszystko, czym jesteśmy i co robimy".

Hall wskazał na trzy błędne przekonania na temat metabolizmu, które pomogą zrozumieć jego zależność z utratą wagi.

Mit 1. Osoby otyłe mają powolny metabolizm

Chociaż powszechnie uważa się, że wolniejszy metabolizm prowadzi do wyższej masy ciała, Hall twierdzi, że w większości przypadków jest odwrotnie: "Generalnie osoby o większych gabarytach mają szybszy metabolizm niż osoby szczuplejsze".

Powszechność tego mitu może być spowodowana sposobem, w jaki naukowcy projektowali wczesne badania nad metabolizmem - z początku dopasowywano spożycie kalorii przez uczestników do ich wagi, jednak nie wzięto pod uwagę tego, że to uczestnicy deklarowali swoje dzienne spożycie. Okazało się, że osoby otyłe często zaniżały liczbę kalorii, więc naukowcy doszli do błędnego wniosku, że skoro jedzą mniej i utrzymują wagę, to muszą spalać mniej kalorii - a zatem powodem ich otyłości jest powolny metabolizm.

Teraz dzięki współczesnej technologii badacze opierają się na danych, a nie na raportach uczestników.

- Kiedy faktycznie mierzymy metabolizm ludzi, okazuje się, że osoby otyłe mają średnio wyższą przemianę materii niż osoby szczupłe - zauważył Hall.

Mit 2. Metabolizm wraz z wiekiem zwalnia

Hall twierdzi, że dopóki nie osiągniemy zaawansowanego wieku, czyli około 70. czy 80. lat, nasze tempo metabolizmu jest mniej więcej ciągle stałe. To nie wiek wpływa na metabolizm człowieka, lecz zmiany zachodzące w jego ciele. Kiedy tracimy masę mięśniową lub masę beztłuszczową i zamieniamy ją na tkankę tłuszczową, spowalniamy nasz metabolizm, ponieważ tłuszcz spala mniej kalorii niż tkanka mięśniowa.

Mit 3. Aby schudnąć, potrzeba szybkiego metabolizmu

Powolny metabolizm przeszkadza w chudnięciu - znasz to stwierdzenie? Okazuje się, że jest wręcz odwrotnie.

- Osoby, które odnoszą największe sukcesy w odchudzaniu i utrzymaniu wagi, to te, które mają najwolniejszy metabolizm - powiedział Hall. W swojej książce wyjaśnia, że im bardziej intensywna jest nasza dieta i ćwiczenia, tym więcej wagi uda nam się zredukować, a przez to - spowolnić metabolizm. Badania eksperta nie wykazały, aby wolny metabolizm miał mieć wpływ na zdolność do zrzucenia lub utrzymania wagi.

