Nasze badania sugerują, że jedną z przyczyn trudności w utrzymaniu masy ciała po początkowej utracie wagi jest fakt, że komórki tłuszczowe pamiętają swój wcześniejszy stan otyłości i prawdopodobnie dążą do powrotu do tego stanu. Ta pamięć wydaje się przygotowywać komórki do szybszego i potencjalnie niezdrowego reagowania na cukry lub kwasy tłuszczowe

wyjaśnia prof. Ferdinand von Meyenn, główny autor badania z Federalnego Instytutu Technologii w Zurychu.