Tryb AI w Google dostępny w ponad 180 krajach. A co z Polską?

Tryb AI w Google powstał jako bardziej rozwinięta wersja Przeglądu od AI. Rozwiązanie nie tylko pozwala prowadzić dialog ze sztuczną inteligencją (jak w aplikacji Gemini), ale też radzi sobie lepiej w odpowiadaniu na bardziej złożone lub wymagające głębszej eksploracji zapytania. To taki AI Overviews na sterydach. Nowy tryb w Google zaczął być testowany na początku 2025 roku, a od maja był dostępny dla wszystkich w USA. Teraz, gdy mamy już sierpień, wydawca poinformował o jego szerszej dostępności.

"Nasze najpotężniejsze doświadczenie wyszukiwania z AI jest dostępne w USA, Indiach i UK, a od dzisiaj jesteśmy podekscytowani, rozszerzając Tryb AI na ponad 180 nowych krajów i terytoriów w języku angielskim. Teraz jeszcze więcej ludzi może zadawać zniuansowane, złożone pytania, by dalej odkrywać bogactwo sieci" - ogłosiło Google w czwartek, 21 sierpnia.

Rzeczywiście nowy tryb jest dostępny w ponad 180 krajach. Jak sprawdziliśmy na stronie pomocy technicznej (Google Search Help), funkcja została wydana w wielu krajach Europy, jednak... nie w Unii Europejskiej. Na liście nie ma Polski, Niemiec czy Francji. Mogło być tak, że Google stanęło przed jakimś wyzwaniem związanym z unijnymi regulacjami, z którymi AI Mode nie jest zgodny. Jest jednak dobra wiadomość. "Nie możemy się doczekać, by rozszerzyć dostęp dla jeszcze większej liczby języków i regionów niebawem" - czytamy w komunikacie. Można się więc spodziewać, że tryb AI w Google trafi wkrótce do Polski.

AI Mode w Google obsługuje bardziej złożone zapytania i pozwala prowadzić konwersację na ich temat Google materiały prasowe

Jeśli jednak już teraz chcesz zadawać trudne pytania sztucznej inteligencji i móc prowadzić z nią rozmowę w oparciu o pierwsze i kolejne zapytania, możesz po prostu wejść na stronę Google Gemini, który działa tak jak czatboty Microsoft Copilot czy ChatGPT, tyle że opiera się na silniku nie OpenAI, lecz Google. Wszystkie te aplikacje działają po polsku w przeciwieństwie (jeszcze) do AI Mode.

Sztuczna inteligencja Google jako agent AI. Co potrafi?

Google wprowadza też do trybu AI nowe funkcje, dostępne na razie tylko w USA. To przede wszystkim nowe możliwości "agentowe". Wiąże się to z ewolucją Gemini z roli czatbota do roli agenta AI. W tym wydaniu sztuczna inteligencja potrafi wykonywać różne zadania w internecie w imieniu i na prośbę użytkownika, w tym np. dokonywanie rezerwacji w restauracjach, zamawianie lokalnych usług czy zakup biletów na wydarzenia.

Gemini jako agent AI może przykładowo wykonać zadanie rezerwacji stolika w restauracji dla grupy znajomych z różnymi zastrzeżeniami i preferencjami, wliczając w to datę i czas, liczbę osób, lokalizację i preferowaną kuchnię.

Tryb AI w Google z funkcją agenta. Może przygotować rezerwacje, a użytkownik tylko finalizuje Google materiały prasowe

Sztuczna inteligencja wyszuka pasujące wyniki na platformach do rezerwacji i stronach internetowych, po czym dostarczy użytkownikowi opcje do wyboru. AI wykonuje tu najbardziej żmudną robotę, a człowiek jedynie zatwierdza lub odrzuca propozycje, a następnie finalizuje działanie.

Nowe funkcje asystenta. AI Mode w Google zapamięta twoje preferencje

Ponadto użytkownicy z USA, którzy włączyli funkcje eksperymentalne AI Mode w Google Labs, zobaczą teraz bardziej spersonalizowane odpowiedzi. Będą one dostosowane do osobistych preferencji i zainteresowań użytkownika. Jest to zgodne z zapowiedzią Google, że Gemini przyjmie rolę bardziej osobistego asystenta AI (podobnie jak robi to zaczyna robić to Microsoft Copilot ze swoją funkcją pamięci). Jako pierwsze bardziej spersonalizowane będą rekomendacje oparte na gustach kulinarnych. Zapamiętując je, tryb AI w Google będzie pomagał odkrywać nowe restauracje czy kawiarnie, które mogą przypaść do gustu konkretnemu użytkownikowi.

Ostatnia z nowości, również testowana w Stanach Zjednoczonych, to możliwość udostępniania konwersacji z trybem AI znajomym lub rodzinie. Wystarczy kliknąć przycisk "Udostępnij", aby skopiować link. Osoby, które go klikną, wejdą do czatu z AI, zobaczą tę konkretną konwersację i będą mogły rozmawiać z Gemini dalej. Google dodaje, że użytkownicy mają kontrolę nad swoimi udostępnionymi linkami i mogą je usuwać w każdej chwili. To dość istotne w kontekście tego, co niedawno wydarzyło się w ChatGPT, gdy podobna funkcja eksperymentalna doprowadziła do wycieku prywatnych rozmów.

"Wydarzenia": Przepłynęli 2,5 tysiąca mil morskich Polsat News Polsat News