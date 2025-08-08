Odkrycie w Szczecinie. Pod tynkiem czekał "skarb" z XIX wieku

Czym może zaskoczyć korytarz wejściowy kamienicy, który przeszedł szereg przeróbek, a dziś jest miejscem zaawansowanych prac konserwatorów? Okazuje się, że na przykład ukrytymi pod warstwami tynku, wspaniałymi przykładami sztuki sprzed wieków.

Sień kamienicy przy ul. Śląskiej 41 w Szczecinie przez lata skrywała prawdziwy klejnot. Pod tynkiem i farbą z późniejszych przemalowań przetrwały oryginalne polichromie z końca XIX wieku, które zachowały się w doskonałym stanie. Jak podaje PAP, jest to jedno z najciekawszych tego typu odkryć w ostatnich latach. Teraz zdobienia mogą odzyskać dawny blask.

Oryginalne polichromie z XIX wieku odzyskają dawny blask. Znów będą zdobić sień kamienicy. Marcin Bielecki PAP

Oryginalne złocenia i wspaniałe scenki. Zachowały się niemal w całości

Liczące ponad sto lat dekoracje mogą teraz odzyskać swoją dawną świetność i ponownie stać się powodem do dumy dla mieszkańców Szczecina. Według specjalistów dobre zachowanie malowideł ułatwia ich zabezpieczenie, dzięki czemu efekt prac konserwatorskich powinien być bardzo zbliżony do oryginału z 1892 roku.

- Odkryliśmy oryginalne złocenia i wystrój pozostałych elementów klatki. Mamy tutaj praktycznie sześć plafonów, które zachowały się albo w całości, albo w 90 proc. Działamy na gotowcu, trochę go podrasujemy, trochę go podkleimy, trochę go wyczyścimy i będzie jeden do jednego - powiedziała Iwona Obrocka z pracującej na miejscu firmy konserwatorskiej, podaje Radio Szczecin.

Szczecin zyska kolejną perełkę. Jedna z najpiękniejszych sieni kamienicy

To kolejne wyjątkowe znalezisko, które pokazuje, jak wiele zdobień wciąż może kryć się pod tynkiem w różnych budynkach i innych dziełach architektury.

- Można powiedzieć, że jest to perełka. Sam inwestor zgodził się i podjął odtworzenia tego odkrycia - powiedziała Radiu Szczecin mgr Julia Soroko, konserwator dzieł sztuki.

Dzięki temu znalezisku i zabiegom specjalistów sień kamienicy przy Śląskiej 41 może zyskać miano jednej z najpiękniejszych klatek w Szczecinie. Jak wyjaśnia źródło, prace w budynku były możliwe ze względu na dotację w kwocie 250 tysięcy złotych ze strony Miejskiego Konserwatora Zabytków. Pod koniec roku ma się zakończyć pierwszy etap działań.

- Prace konserwatorskie prowadzone są w dwóch etapach. W pierwszym odsłaniane są zachowane fragmenty polichromii, które są następnie zabezpieczane technicznie. W kolejnym etapie planowana jest pełna konserwacja estetyczna, która ma przywrócić wystrojowi sieni dawny blask - podaje PAP.

