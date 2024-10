Znajdujący się w Łodzi neobarokowy pałac nie bez przyczyny określany jest „łódzkim Luwrem”.

Budowla wzniesiona w latach 1888-1903 przez Izraela Poznańskiego wyróżnia się bowiem wielkością oraz bogactwem zdobień.

Trwa przywracanie blasku wnętrzom Pałacu Izraela Poznańskiego

Pałac Poznańskiego od zawsze budził podziw, dziś nadal nosi miano wizytówki Łodzi. Charakterystyczna budowla jest też udostępniana dla zwiedzających - od 1975 r. rezydencją opiekuje się Muzeum Miasta Łodzi.

- Pałac rodziny Poznańskich stanowił niegdyś najbardziej reprezentacyjną część ogromnego zespołu fabryczno-rezydencjonalnego, wzniesionego na przestrzeni kilku dekad przez jeden z najzamożniejszych rodów fabrykanckich Łodzi. W skład stopniowo rozbudowywanego kompleksu wchodziły: fabryka, rezydencja, domy dla robotników, szkoła, szpital, a nawet kościół, tworzące razem miasto w mieście, odpowiadające na większość codziennych potrzeb jego mieszkańców - wyjaśnia Muzeum Miasta Łodzi.

Teraz trwają prace obejmujące dążenie do przywrócenia pałacowym wnętrzom dawnego blasku.

Zdjęcie W 2015 r. „łódzki Luwr” został uznany za pomnik historii. / Scotch Mist, CC BY-SA 4.0 / Wikimedia

Łódzki Luwr przechodzi metamorfozę. Odsłonięto unikatowe zdobienia

W ostatnim tygodniu września rozpoczął się kolejny etap tych działań.

- Prace konserwatorskie polegają na przywróceniu pełnej ekspozycji i funkcji estetycznej pomieszczenia, oraz przywróceniu dobrego stanu technicznego, m.in. tynków, które są zachowane w słabym stanie - wyjaśniła na konferencji prasowej Luiza Milewska, konserwatorka z firmy Atlant Konserwacja i Restauracja Zabytków.

Takim zabiegom poddawane jest m.in. dawne pomieszczenie biurowe, w którym niegdyś najprawdopodobniej znajdował się pokój dyrektora. Podczas usuwania wtórnych przemalowań i przywracaniu dawnej świetności pałacowym pomieszczeniom, odsłonięto unikatowe secesyjne polichromie, złocenia i sztukaterię. Wśród dekoracji wyróżniają się zdobienia w postaci liści i kwiatów kasztanowca. To motyw charakterystyczny dla okresu secesji w sztuce europejskiej.

Zdjęcie Prace potrwają do grudnia. Przez następne tygodnie usunięte zostaną wtórne przemalowania, uzupełnione zaprawy oraz będą wzmocnione najbardziej zdegradowane elementy. / Muzeum Miasta Łodzi / Facebook

Odsłonięte polichromie będzie można oglądać

Informację o odsłonięciu motywów dekoracyjnych przekazały we środę 2 października wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka, dyrektorka Muzeum Miasta Łodzi Magdalena Komarzaniec, Beata Kamińska z Działu Historycznego Muzeum i konserwatorka Luiza Milewska.

Ten etap prac ma potrwać do 13 grudnia i pochłonie 192 tys. zł. Po zakończeniu działań pomieszczenia zostaną udostępnione zwiedzającym. Pełne zdobień dawne biuro zyska status sali wystawowej, będzie więc można na własne oczy zobaczyć m.in. świeżo odsłonięte secesyjne motywy.

- Skupiamy się na stolarce drzwiowej, na boazerii dębowej, która zostanie oczyszczona, będzie można zobaczyć wspaniałe polichromie, które na tym suficie się znajdują, a także sztukaterie, złocenia. Będzie to kolejne pomieszczenie, w którym znajdziemy motywy secesyjne - wyjaśniła dyrektorka muzeum, Magdalena Komarzaniec.

Muzeum Miasta Łodzi - zwiedzanie Pałacu rodziny Poznańskich

Pałac rodziny Poznańskich mieści się w Łodzi przy ul. Ogrodowej 15 i standardowo można go zwiedzać od wtorku do niedzieli - w poniedziałki muzeum jest nieczynne. Od wtorku do czwartku godziny zwiedzania to 9-17, od piątku do niedzieli - 11-19.

Bilety na zwiedzanie Pałacu Poznańskiego można kupić online w sklepie internetowym muzeum. Zwiedzający mają możliwość wyboru spośród wielu różnych opcji i wariantów. Przykładowo bilet łączony indywidualny na wystawy stałe i czasowe w Pałacu Poznańskiego to koszt: Normalny: 28 zł; Ulgowy: 22 zł; Normalny z Kartą Łodzianina: 22 zł; Ulgowy z Kartą Łodzianina: 16 zł; Dla osoby z niepełnosprawnością: 1 zł. We środy wystawy stałe można zwiedzać bezpłatnie.

Szczegółowe informacje na temat dostępności pomieszczeń do zwiedzania, cen innych wariantów biletów i aktualności można znaleźć na stronie Muzeum Miasta Łodzi.

