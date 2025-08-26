Czy trzeba płacić abonament RTV, jeśli masz Polsat Box albo kablówkę?

W skrócie Abonament RTV jest obowiązkowy dla każdego posiadacza telewizora lub radia, niezależnie od posiadanego pakietu komercyjnego.

Opłaty za Polsat Box, Canal+ lub kablówkę nie zwalniają z obowiązku płacenia abonamentu RTV.

W 2025 roku miesięczna stawka za telewizor to 27,30 zł. Ustawa przewiduje zwolnienia z płacenia abonamentu. Kto nie musi tego robić?

Czy muszę płacić abonament RTV, gdy nie oglądam telewizji?

W Polsce każdy, kto ma radio lub telewizor, musi płacić abonament RTV. Jednak przepisy te powstały w czasach, gdy telewizory odbierały sygnał głównie przez antenę lub dekoder, co tworzy pewne niejasności.

Współczesne telewizory Smart TV działają inaczej. Mogą one łączyć się z internetem i odtwarzać treści z serwisów streamingowych takich jak Netflix, YouTube, SkyShowtime czy HBO Max bez potrzeby podłączania anteny. W związku z tym pojawia się pytanie, czy ich właściciele również mają obowiązek płacić abonament RTV.

Zdaniem prawniczki Aleksandry Kolbusz z kancelarii Media, obecne przepisy nie precyzują, co zrobić w przypadku, gdy telewizor jest używany wyłącznie do streamingu treści wideo na żądanie (VoD). Oznacza to, że jeśli Smart TV nie jest podłączony do anteny i dekodera, obowiązek płacenia abonamentu można kwestionować.

Z drugiej strony, jeśli oglądasz za jego pomocą programy publicznych nadawców (nawet przez internet), opłata jest nadal wymagana.

W tym przypadku trzeba zwrócić uwagę na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z 7 marca 2023 roku, z w którym orzeczono, że obowiązek płacenia abonamentu RTV obejmuje również urządzenia takie jak telefony i komputery, jeśli są one wykorzystywane do odbioru mediów publicznych. Sąd stwierdził, że kluczowe jest odbieranie sygnału publicznego, a nie rodzaj urządzenia. Oznacza to, że korzystanie z telefonu czy komputera do oglądania mediów publicznych również zobowiązuje do płacenia abonamentu RTV.

Płacisz za Polsat Box, Canal+ albo kablówkę. Czy trzeba płacić abonament RTV?

Trzeba pamiętać, że opłaty za Polsat Box, Canal+ czy kablówkę to opłaty komercyjne, które uiszczasz za dostęp do konkretnych kanałów i usług. Podlegają one umowie między tobą a dostawcą, a ich celem jest pokrycie kosztów operacyjnych, takich jak utrzymanie infrastruktury i licencje.

Abonament RTV jest czymś innym. To opłata publicznoprawna na rzecz państwa (określa ją Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji), która ma na celu finansowanie mediów publicznych, czyli TVP i Polskiego Radia.

Prawniczka Aleksandra Kolbusz podkreśla, że obowiązek płacenia abonamentu RTV dotyczy wszystkich, którzy posiadają odbiornik telewizyjny, niezależnie od tego, jak odbierają sygnał.

Oznacza to, że nawet jeśli korzystasz wyłącznie z telewizji kablowej lub satelitarnej, nadal musisz płacić abonament RTV.

Jaka jest wysokość abonamentu RTV?

Na rok 2025 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) ustaliła następujące stawki abonamentu RTV:

8,70 zł miesięcznie za odbiornik radiowy;

27,30 zł miesięcznie za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy.

Jeśli abonent decyduje się opłacić abonament za cały rok z góry, łączna kwota wynosi:

104,40 zł za odbiornik radiowy;

327,60 zł za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy;

Abonenci mogą skorzystać ze zniżek, jeśli zdecydują się opłacić abonament za dłuższy okres z góry. Zniżki te są następujące:

2 miesiące : 3% zniżki, co daje 16,90 zł za radio i 53,00 zł za telewizor;

3 miesiące : 4% zniżki, co daje 25,10 zł za radio i 78,70 zł za telewizor;

6 miesięcy : 5% zniżki, co daje 49,60 zł za radio i 155,70 zł za telewizor;

12 miesięcy: 10% zniżki, co daje 94,00 zł za radio i 294,90 zł za telewizor.

Opłatę abonamentową można uregulować poprzez przelew bankowy na konto Poczty Polskiej lub osobiście w dowolnej placówce Poczty Polskiej. Nieopłacenie abonamentu RTV może skutkować nałożeniem kar finansowych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) ma prawo do egzekwowania należności, co może obejmować naliczanie odsetek za zwłokę oraz egzekucję administracyjną.

Kto jest zwolniony z płacenia abonamentu RTV?

Zwolnienia z obowiązku płacenia abonamentu RTV są określone w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych. Ustawa ta precyzuje, kto jest uprawniony do zwolnienia oraz jakie dokumenty są wymagane, aby skorzystać z tego prawa.

Z płacenia abonamentu RTV zwolnione są:

osoby powyżej 75. roku życia : zwolnienie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończyły 75 lat. Jest ustalane na podstawie danych z rejestru : zwolnienie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończyły 75 lat. Jest ustalane na podstawie danych z rejestru PESEL

osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej : dokumentem potwierdzającym jest orzeczenie właściwego organu orzekającego;

osoby całkowicie niezdolne do pracy : zwolnienie z abonamentu RTV obowiązuje na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności : podstawą zwolnienia jest dokument wydany przez właściwy organ orzekający;

osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy : w tym przypadku również koniecznie jest posiadanie decyzji właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych;

osoby niesłyszące : jeśli stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB), są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Dokumentem potwierdzającym jest zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej;

weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi : podstawą zwolnienia z opłaty abonamentów również jest dokument wydany przez organ orzekający;

osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia: dokumentem potwierdzającym jest decyzja organu emerytalno-rentowego.

W celu skorzystania ze zwolnienia z płacenia abonamentu RTV, osoba uprawniona musi przedstawić w urzędzie Poczty Polskiej odpowiednie dokumenty potwierdzające prawo do zwolnienia oraz złożyć stosowne oświadczenie. Zwolnienie zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym dopełniono formalności w urzędzie pocztowym.

