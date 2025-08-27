Revolut z nowymi funkcjami w aplikacji. Przydadzą się podczas podróży

Travel Mode i Travel Map to nowe funkcje, z których mogą od teraz korzystać użytkownicy Revoluta w Polsce. To opcje przydatne szczególnie dla osób, które dużo podróżują albo planują zagraniczny wyjazd.

Nowe funkcje w aplikacji Revolut

Revolut udostępnił w aplikacji dwie nowe funkcje dla osób podróżujących: Travel Mode i Travel Map. 

Pierwsza opcja to widget, który wyświetli się klientom po przekroczeniu granicy. Zawiera zestaw usług przydatnych w danym kraju.
Przykładowo, wyjeżdżając do Hiszpanii, użytkownicy aplikacji Revolut zobaczą wskazówki gdzie jest najbliższy bankomat Revolut i jak skorzystać z lokalnych płatności Bizum.
Z kolei osobom odwiedzającym Polskę, w trybie podróży pojawi się zachęta do zakupu biletu komunikacji publicznej w 50 miastach Polski.
Wśród rekomendacji znajdą się też lokalne atrakcje, noclegi, ubezpieczenie podróży czy karta eSIM.

Klientów, którzy wrócili z urlopu ucieszy interaktywna mapa podróży. Można na niej porównać koszt (całkowity i średni dzienny) wszystkich swoich podróży. Przykładowo, jeśli tegoroczna wycieczka do Włoch była droższa niż zeszłoroczna do Grecji, warto sprawdzić jakie koszty o tym zaważyły.
Taka wiedza przyda się szczególnie przy kontroli wydatków, wyborze kierunku i planowaniu kolejnych wyjazdów.

Revolut zbadał zwyczaje Polaków na urlopie

Revolut w specjalnym badaniu sprawdził też urlopowe zwyczaje Polaków. Co drugi z nas (48 %) wskazał, że przygotowuje się do wakacji oszczędzając pieniądze. Część badanych (38 %) finansuje urlop z bieżących środków, inni wspierają się kartą kredytową (10%), lub limitem w koncie (8%).
Sposobem na obniżenie kosztów podróży jest też zbieranie mil i punktów w programach lojalnościowych.

Na urlopie wydajemy bez granic. Aż 32% badanych Polaków przyznaje, że zdarzyło im się zadłużyć lub wydać ponad miarę na wakacjach. 21% potwierdza, że byli blisko takiej sytuacji, ale udało im się zaciągnąć "wydatkowy hamulec".
Co sprawia, że Polacy tracą kontrolę nad kosztami urlopu? Wśród wskazywanych przyczyn są "chęć życia w pełni każdą chwilą" (21%), "nieoczekiwane sytuacje" (19%), "impulsywne zakupy" (14%).
Wśród osób, które zadłużyły się lub wydały ponad miarę, większość uznała, że i tak było warto (23%).

Gdzie Polacy spędzają urlop w tym roku?

Revolut zdradza też, gdzie najchętniej płacili Polacy kartą podczas tegorocznych wakacji.
1,5 mln klientów Revoluta wydało od maja do sierpnia blisko 4 mld złotych. Średnie wydatki na osobę wyniosły w tym 2450 zł.

Najwięcej zakupów zrobiliśmy we Włoszech, Hiszpanii, Chorwacji, Grecji i Turcji. Popularne były także Malta, Egipt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Japonia i Gruzja.

Z kolei w Polsce podczas wakacji płaciło kartą Revolut blisko 1 mln klientów z innych krajów (najwięcej z Wielkiej Brytanii, Czech, Litwy i Irlandii). Zostawili oni u nas 1,5 mld złotych.

