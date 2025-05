Bilety na transport publiczny to kolejny krok Revoluta w oferowaniu usług na lokalne rynki. Wcześniej, pod koniec 2024 roku, uruchomił w Polsce płatności BLIK.

Aby skorzystać z usługi Transport publiczny w aplikacji Revolut, należy uaktualnić ją do najnowszej wersji.

W kolejnym kroku trzeba przejść do zakładki "Więcej" w dolnym menu i wybrać opcję "Transport" z ikonką autobusu. Po akceptacji regulaminu usługi i wyborze miejscowości z listy, trzeba wybrać typ biletu wraz z ceną i warunkami przejazdu, a następnie potwierdzić płatność.

Zakupiony bilet będzie widoczny w sekcji Moje bilety (można go dodać do portfela mobilnego).

Gdy będzie potrzebny, należy go zaznaczyć i aktywować (np. skanując kod QR w autobusie, tramwaju lub przed bramkami w metrze).

Usługa jest bardzo prosta i intuicyjna, skraca czas zakupu biletu, pozwala przeglądać listę zakupionych i zużytych biletów, a po skasowaniu śledzić pozostały czas ważności biletu.