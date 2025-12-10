Satelity uchwyciły wyspy odkryte przez Jamesa Cooka

Są na Ziemi miejsca tak odległe, że dotarcie do nich jest nie lada wyzwaniem. To surowe lądy, których nikt nie zamieszkuje, a które mimo to (albo właśnie dlatego) przyciągają uwagę badaczy i pasjonatów. Ich izolacja, historia powstania oraz odkrycia i krajobrazy, w których ścierają się żywioły, budzą pierwotną ciekawość.

Do takich tajemniczych punktów na mapie należą dwie wulkaniczne wyspy na południowym Atlantyku, zauważone przez angielsko kartografa, żeglarza i odkrywcę Jamesa Cooka w XVIII wieku - miejsca równie surowe, co fascynujące, oddalone od najbliższego kontynentu o ponad 1600 kilometrów. Od odkrycia Candlemas i Vindication minęło 250 lat. Teraz NASA pokazała zdjęcie tych niezwykłych skrawków lądu z niespotykaną dotąd wyrazistością.

Niezamieszkane i tajemnicze. Wulkaniczne wyspy na Atlantyku sfotografowane przez NASA

2 lutego 1775 roku James Cook podczas swojej wyprawy zauważył na południowym Atlantyku odizolowane od reszty świata wyspy. Większą Cook nazwał Candlemas, na cześć święta Matki Boskiej Gromnicznej, przypadającego w dniu odkrycia. Mniejsza kilka lat później zyskała nazwę Vindication, stało się to po tym, jak nowa ekspedycja potwierdziła budzące wątpliwości doniesienia Cooka o sąsiadujących skrawkach lądu.

Wyspy te tworzą odległy, trudno dostępny wulkaniczny archipelag Sandwich Południowy, oddalony o ponad 1600 kilometrów od Ameryki Południowej i Antarktydy. Niezamieszkałe, fascynujące skrawki lądu wyłaniające się pośród lodowatych wód Oceanu Atlantyckiego to odizolowany od świata taniec lodu i ognia, zwykle tajemniczo spowity chmurami. Satelity NASA uchwyciły moment, gdy wyspy było widać wyjątkowo wyraźnie.

Zdjęcie z OLI-2 na satelicie Landsat 9 z 8 listopada 2022 roku, jest jednym z najczystszych zdjęć archipelagu, zarejestrowanych przez satelitę Landsat w ciągu ostatniej dekady. Zdjęcie NASA Earth Observatory autorstwa Wanmei Liang, z wykorzystaniem danych Landsat z US Geological Survey NASA

Odizolowane skrawki lądu. Wyspy Candlemas i Vindication na zdjęciach satelitarnych

Wyspa Candlemas ma złożoną budowę - powstała z połączenia dwóch dawnych wysp. Jej starsza, południowo-wschodnia część to silnie zerodowany, zalodzony stratowulkan, a młodsza północno-zachodnia zawiera pola lawowe i stożki żużlowe, m.in. Wzgórze Lucyfera. Historyczne relacje z XIX i XX wieku wskazują na okresowe oznaki aktywności wulkanicznej. Wyspa Vindication ma wulkaniczne pochodzenie, lecz obecnie jej kształt formuje głównie erozja. Według geologów została mocno "zredukowana" przez surowe warunki oceanu i otoczona jest stromymi klifami.

Region jest nie tylko bardzo odizolowany i położony na trudnym terenie, ale też zwykle mocno zachmurzony. Dlatego ciężko o wyraźne zdjęcia Candlemas i Vindication. Jednak z pomocą przychodzą nowoczesne metody. Udostępnione teraz przez NASA zdjęcie z instrumentu OLI-2 zamontowanego na satelicie Landsat 9 należy do najbardziej wyrazistych przedstawień wysp archipelagu w tej dekadzie, podają eksperci. Ukazuje niesamowity obraz, zwykle niedostępny dla człowieka: sąsiadujące wyspy odległego archipelagu, których wulkaniczne części zostały silnie wyrzeźbione przez śnieg, lód i wzburzone wody południowego Atlantyku.

