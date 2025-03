Góry lodowe są niezwykłymi tworami, które naukowcy dopiero próbują poznać. Nic dziwnego, góry lodowe nie są czymś, co spotykamy na każdym kroku i w ciągu chwili możemy dotrzeć na miejsce, gdy zauważymy, że lodowiec się cieli. Badacze bazują przede wszystkim na zdjęciach satelitarnych, które, nawet przez doświadczonych ekspertów, czasem mogą być różnie interpretowane. Z pomocą w ostatnim czasie przychodzi sztuczna inteligencja, która pozwala na analizę tysięcy, a nawet milionów zdjęć z poprzednich lat, czego nawet całe zespoły naukowe fizycznie nie byłyby w stanie wykonać.

Teraz naukowcy dokonali kolejnego odkrycia, które niezwykle ich zaskoczyło. Badając morskie odsłonięte przez cielenie się lodowca i oderwanie ogromnej góry lodowej A-84, której wielkość można porównać do Warszawy, międzynarodowy zespół na pokładzie R/V Falkor (too) odkrył żywe społeczności starożytnych gąbek i koralowców. A-84 oderwała się od szelfu lodowego George VI, jednego z masywnych szelfów lodowych przymocowanych do Półwyspu Antarktycznego, jak przekazało w komunikacie British Antarctic Survey (BAS).