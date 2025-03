Największa góra lodowa świata utknęła najprawdopodobniej na mieliźnie około 70 kilometrów od Georgii Południowej. Ta odległość uchroniła ważne miejsce schronienia dla dzikich zwierząt przed zniszczeniem, jak poinformowała we wtorek organizacja badawcza. Zgodnie z oświadczeniem British Antarctic Survey (BAS), o d 1 marca gigantyczna ściana lodu znajduje się w dokładnie odległości 73 kilometrów od wyspy.

Jeśli góra lodowa pozostanie na mieliźnie, nie spodziewamy się, aby miało to znaczący wpływ na lokalną przyrodę.

Nadal nie jest jasne, czy góra lodowa utknęła na dobre. – Ciekawie będzie zobaczyć, co się teraz wydarzy – dodał Meijers.

Góra lodowa o nazwie A23a jest obserwowana przez naukowców od momentu oderwania się od szelfu lodowca Filchnera-Ronne'a w 1986 r. Przez ponad 30 lat pozostawała w miejscu, opierając się o dno Morza Weddela, ruszyła dopiero w 2020 r. Naukowcy podejrzewali, że będzie dryfowała w kierunku Orkadów Południowych. W kwietniu 2024 utknęła w zjawisku znanym jako kolumna Taylora i zaczęła się obracać dokoła. Wówczas nie było wiadomo, jak długo będzie zamknięta w pułapce. Pojawiały się opinie, że może być to nawet kilka lat. A23a uwolniła się stosunkowo szybko i w grudniu ponownie zaczęła się przemieszczać po Oceanie Atlantyckim, o czym poinformowali naukowcy British Antarctic Survey (BAS).

Góra lodowa A23a to gigantyczna bryła lodu o powierzchni 3672 kilometrów kwadratowych, a więc jest w zasadzie porównywalnej wielkości do wyspy, w kierunku której dryfowała (dla porównania, jest nieco większa od znajdującej się na północ od Gdańska szwedzkiej wyspy Gotlandia). Zdjęcia można prześledzić na stronie NASA.

Na początki lutego 2025 r. informowałem, że od giganta oderwał się fragment lodu o długości około 19 kilometrów i powierzchnio około 80 kilometrów kwadratowych, co jest wielkością porównywalną do takich polskich miast jak Olsztyn, Gorzów Wielkopolski czy Płock. W dalszym ciągu nie było jednak wiadomo, jak dalej potoczy się historia. Naukowcy ostrzegali, że jest duże ryzyko kolizji, a wpłynięcie na mieliznę może utrudnić żerowanie pingwinom, fokom i wielu innym gatunkom morskim, które są charakterystyczne dla tego regionu świata. Zwierzęta musiałyby pokonywać znacznie większe odległości, aby ominąć bryłę lodu. Co ciekawe jeśli jednak pozostanie w obecnym miejscu, może przynieść korzyści.