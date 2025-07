Choć brzmi to nieco alarmistycznie, związek ten ma solidne podstawy biologiczne. Nasz organizm wykorzystuje sygnały świetlne, by określić, kiedy jest czas na sen. Każde zaburzenie tego rytmu wpływa na nasz zegar biologiczny, czyli rytm okołodobowy, który reguluje mnóstwo procesów wewnętrznych, od pracy serca po poziom glukozy we krwi.