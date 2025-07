Ekstremalne upały jak papierosy. Naukowcy alarmują o przyśpieszonym starzeniu

Upalne dni mocno odbijają się na naszych organizmach, pogarszając również stan komórek i tkanek, co przyśpiesza wiek biologiczny. Mierzy on, jak dobrze funkcjonuje nasze ciało w porównaniu do wieku chronologicznego - odnoszącego się do długości życia danej osoby. Jeśli wiek biologiczny jest wyższy niż chronologiczny, wiąże się to z ryzykiem chorób lub nawet przedwczesnej śmierci.