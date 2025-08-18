Większość popularnych modeli grilli dostępnych na rynku ma poważne wady konstrukcyjne - wykazała wiosenna kontrola. Eksperci ostrzegają, że mogą one nie tylko wpływać na bezpieczeństwo użytkowników, ale także obniżać trwałość sprzętu.

Ponad połowa grilli z wadami

Inspekcja Handlowa skontrolowała 14 modeli grilli węglowych i wykazała wady konstrukcyjne i niezgodności konstrukcji z oznakowaniem w ponad połowie z nich. Od marca do maja 2025 roku 7 wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie i Warszawie sprawdziło oznakowanie grilli wielokrotnego użytku. Przedsiębiorców wybierano na podstawie wcześniejszych kontroli, monitoringu rynku oraz zgłoszeń od konsumentów i firm.

Trzy ze skontrolowanych modeli były produkcji polskiej, dwa pochodziły z innych krajów UE, a dziewięć z Chin. Zweryfikowano, czy grille zawierają:

identyfikacje produktu (np. model),

dane producenta,

ostrzeżenia,

instrukcję montażu, używania i konserwacji w języku polskim.

Dwa z czternastu grilli miały niekompletną instrukcję użytkowania i brak danych importera, co według specjalistów prowadzi do niewystarczającego poinformowania konsumenta o sposobie użytkowania produktu, a to może prowadzić do nieodpowiedniego jego używania. W dodatku brak danych podmiotu odpowiedzialnego za produkt uniemożliwia dochodzenie praw użytkownika.

Osiem stwarzało ryzyko z powodu m.in. niestabilnej podstawy, która groziła wywróceniem czy zbyt cienkiej blachy, grożącej przepaleniem i wypadnięciem paliwa. Zwrócono również uwagę na wystające śruby w pokrywie, mogące oparzyć użytkownika oraz zbyt silne nagrzewanie się całej konstrukcji.

UOKiK na straży prawa

Podmiotom odpowiedzialnym za wprowadzenie do obrotu wadliwych grilli grożą pieniężne kary administracyjne do 100 tys. zł - przypomniał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W przypadku grilla z nieprawidłowościami wyłącznie w oznakowaniu Urząd umożliwił importerowi podjęcie działań naprawczych pod nadzorem Inspekcji Handlowej.

Jak zadbać o bezpieczeństwo na grillu?

Zanim zabierzesz się za grillowanie, zainstaluj urządzenie zgodnie ze wskazówkami producenta i ustaw je na stabilnym i równym podłożu, aby się nie chwiało. Nie używaj spirytusu czy benzyny do rozpalenia - zamiast tego wybierz podpałki w kostkach lub płynie, albo naturalne materiały, takie jak kora, suche gałązki czy papier (nie kolorowy - farba może być szkodliwa dla zdrowia).

Po rozpaleniu zaczekaj minimum 30 minut, nim na ruszcie ułożysz jedzenie - dzięki temu będziesz miał pewność, że resztki substancji chemicznych z węgla czy podpałki się wypaliły, a dym nie ma nieprzyjemnego zapachu. Dopiero po parunastu minutach żar jest na tyle równomierny, stabilny i w odpowiedniej temperaturze, że nie spali żywności z wierzchu, aby w środku wciąż było surowe.

Pies może mieć przygotowany osobny posiłek z grilla bez przypraw i marynaty 123RF/PICSEL

Pamiętaj o ochronie dzieci i zwierząt przed zabawą w pobliżu rozpalonego grilla i niegrillowaniu w zamkniętych pomieszczeniach, ponieważ grozi to zatruciem tlenkiem węgla. Balkon w bloku również nie zawsze jest dobrym wyborem miejsca na grill.

