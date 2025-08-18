Uwaga na ukryte wady grilli. Kontrola wykazała liczne nieprawidłowości

Julia Król

Julia Król

Kontrola Inspekcji Handlowej wykazała, że znaczna część grilli dostępnych w polskich sklepach nie spełnia podstawowych wymogów bezpieczeństwa. Braki w instrukcjach, nieprawidłowe oznakowanie i wady konstrukcyjne mogą stanowić zagrożenie zarówno dla użytkowników, jak i ich bliskich. Eksperci przestrzegają przed bagatelizowaniem ryzyka oraz radzą, jak bezpiecznie przygotować się do grillowania.

Czy twój grill jest bezpieczny?
Czy twój grill jest bezpieczny?123RF/PICSEL

Większość popularnych modeli grilli dostępnych na rynku ma poważne wady konstrukcyjne - wykazała wiosenna kontrola. Eksperci ostrzegają, że mogą one nie tylko wpływać na bezpieczeństwo użytkowników, ale także obniżać trwałość sprzętu.

Ponad połowa grilli z wadami

Inspekcja Handlowa skontrolowała 14 modeli grilli węglowych i wykazała wady konstrukcyjne i niezgodności konstrukcji z oznakowaniem w ponad połowie z nich. Od marca do maja 2025 roku 7 wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie i Warszawie sprawdziło oznakowanie grilli wielokrotnego użytku. Przedsiębiorców wybierano na podstawie wcześniejszych kontroli, monitoringu rynku oraz zgłoszeń od konsumentów i firm.

Trzy ze skontrolowanych modeli były produkcji polskiej, dwa pochodziły z innych krajów UE, dziewięć z Chin. Zweryfikowano, czy grille zawierają:

  • identyfikacje produktu (np. model),
  • dane producenta,
  • ostrzeżenia,
  • instrukcję montażu, używania i konserwacji w języku polskim.

Zobacz również:

Grillowanie to doskonały sposób na spędzanie czasu na świeżym powietrzu
Materiały zewnętrzne

Grillowanie dla początkujących – podstawowe zasady i wskazówki

    Dwa z czternastu grilli miały niekompletną instrukcję użytkowania i brak danych importera, co według specjalistów prowadzi do niewystarczającego poinformowania konsumenta o sposobie użytkowania produktu, a to może prowadzić do nieodpowiedniego jego używania. W dodatku brak danych podmiotu odpowiedzialnego za produkt uniemożliwia dochodzenie praw użytkownika.

    Osiem stwarzało ryzyko z powodu m.in. niestabilnej podstawy, która groziła wywróceniem czy zbyt cienkiej blachy, grożącej przepaleniem i wypadnięciem paliwa. Zwrócono również uwagę na wystające śruby w pokrywie, mogące oparzyć użytkownika oraz zbyt silne nagrzewanie się całej konstrukcji.

    Zobacz również:

    Nowoczesne grille ogrodowe
    Materiały zewnętrzne

    Nowinki technologiczne w grillowaniu - jakie systemy stosowane są w nowoczesnych grillach

      UOKiK na straży prawa

      Podmiotom odpowiedzialnym za wprowadzenie do obrotu wadliwych grilli grożą pieniężne kary administracyjne do 100 tys. zł - przypomniał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W przypadku grilla z nieprawidłowościami wyłącznie w oznakowaniu Urząd umożliwił importerowi podjęcie działań naprawczych pod nadzorem Inspekcji Handlowej.

      Jak zadbać o bezpieczeństwo na grillu?

      Zanim zabierzesz się za grillowanie, zainstaluj urządzenie zgodnie ze wskazówkami producenta i ustaw je na stabilnym i równym podłożu, aby się nie chwiało. Nie używaj spirytusu czy benzyny do rozpalenia - zamiast tego wybierz podpałki w kostkach lub płynie, albo naturalne materiały, takie jak kora, suche gałązki czy papier (nie kolorowy - farba może być szkodliwa dla zdrowia).

      Po rozpaleniu zaczekaj minimum 30 minut, nim na ruszcie ułożysz jedzenie - dzięki temu będziesz miał pewność, że resztki substancji chemicznych z węgla czy podpałki się wypaliły, a dym nie ma nieprzyjemnego zapachu. Dopiero po parunastu minutach żar jest na tyle równomierny, stabilny i w odpowiedniej temperaturze, że nie spali żywności z wierzchu, aby w środku wciąż było surowe.

      Czarny pies siedzi na tle drzew w parku obok grilla pełnego kiełbasek, a osoba obraca mięso na grillu.
      Pies może mieć przygotowany osobny posiłek z grilla bez przypraw i marynaty 123RF/PICSEL

      Pamiętaj o ochronie dzieci i zwierząt przed zabawą w pobliżu rozpalonego grilla i niegrillowaniu w zamkniętych pomieszczeniach, ponieważ grozi to zatruciem tlenkiem węgla. Balkon w bloku również nie zawsze jest dobrym wyborem miejsca na grill.

      Nowa odsłona aplikacji mObywatel. Co sądzą o niej Polacy?materiały promocyjne
      Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

      Najnowsze