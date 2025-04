Grill na balkonie: czy można palić, czy nie?

Grillowanie na balkonie nie jest zakazane w żadnym, ogólnym przepisie prawa. To jednak definiuje pewne ograniczenie. Nie jest bowiem tajemnicą, że grill na balkonie może być przyczyną chociażby zadymienia. To z kolei sprawia, że może zakłócać spokój sąsiadów. Dlatego, choć grill na balkonie można palić, to trzeba to robić zgodnie z prawem:

"Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych" - czytamy w 144. artykule Kodeksu Cywilnego

Ewentualne grillowanie na balkonie w majówkę musi więc odbywać się z poszanowaniem ładu, spokoju i harmonijnego współżycia. Oczywiście obok ogólnych regulacji, są także te lokalne, wprowadzane przez zarządcę. Dlatego warto pamiętać, że spółdzielnia mieszkaniowa może zakazać grilla na balkonie. Grillowanie w blokach zazwyczaj zakazane jest ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia pożarem. Trzeba więc wczytać się w regulamin wspólnoty mieszkaniowej. Co więcej, nawet lokalne uchwały mogą zakazać grillowania.

Grill na balkonie nie jest jednak zakazany w przepisach przeciwpożarowych. Nie ma też żadnego przepisu w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. To nie oznacza, że grillowanie na balkonie jest całkowicie bezpieczne. Straż pożarna co roku odnotowuje przypadki pożarów spowodowanych paleniem grilla w blokach.

Mandat za grillowanie na balkonie

Mandat za grillowanie na balkonie jest jak najbardziej możliwy. Po pierwsze może wynikać ze złamania regulaminu wspólnoty mieszkaniowej, jeśli ta zakazuje tej tradycji. Choć co do zasady spółdzielnia nie może nakładać kar finansowych w tradycyjnym rozumieniu, to zamiast kar, istnieją inne mechanizmy, które regulują współżycie mieszkańców i dbałość o wspólne dobro. Jeżeli grillowanie na balkonie wyrządzi szkody, spółdzielnia może rozpocząć roszczenie odszkodowawcze.

Znacznie poważniej mandat za grillowanie na balkonie wygląda w perspektywie aspektów prawnych z zakresu prawa budowlanego oraz przepisów przeciwpożarowych. Zgodnie bowiem z art. 82 § 1 pkt 4 Kodeksu wykroczeń, niewłaściwa eksploatacja grilla albo pozostawienie go w stanie mogącym spowodować pożar, podlega karze grzywny albo nagany. Zgodnie z Kodeksem wykroczeń za immisję grozi mandat w wysokości 500 złotych.

Grillowanie na balkonie, jeżeli zakończy się pożarem, który zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób, ma poważne konsekwencje. Na mocy art. 163 Kodeksu karnego taka osoba ponosi odpowiedzialność pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Grill gazowy na balkonie w bloku

Grille gazowe z powodzeniem w ostatnich latach zastępują te tradycyjne na brykiet czy węgiel drzewny. Choć przepisy przeciwpożarowe nie regulują bezpośrednio zasad użytkowania grilli gazowych na balkonach w budynkach, to zabraniają przechowywania na balkonach materiałów niebezpiecznych pożarowo. Co to oznacza?

Grill gazowy, który zasilany jest gazem płynnym LPG (znajdującym się w butlach), zgodnie z polskim prawem jest materiałem niebezpiecznym pożarowo. To oznacza, że taki grill gazowy na balkonie musi być używany i przechowywany zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej określonymi w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Te znajdziemy w § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

Grill elektryczny na balkonie w bloku

Kolejną alternatywą dla tradycyjnego grilla węglowego może być ten elektryczny. Taki grill jest bezpieczniejszy, ponieważ nie generuje otwartego ognia. Co jeszcze ważne z perspektywy sąsiadów, ilość dymu podczas takiego grillowania jest minimalna. Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie znacznie częściej pozwalają na używanie grilla elektrycznego na balkonie niż tradycyjnego.

Grill elektryczny na balkonie wymaga pewnych odpowiednich zachowań. Przede wszystkim należy go trzymać z dala od materiałów palnych, a także elementów wystroju i wyposażenia wnętrz. Grillowanie na balkonie jest możliwe, o ile przestrzeń od sąsiadujących obiektów wyniesie minimum 0,5 m.

Czy można zrobić grill w ogródku przy bloku?

Grillowanie w ogródku przy bloku również nie jest "wolną amerykanką". Nasze grillowanie znów może ograniczać regulamin wewnętrzny wspólnoty. Ogródek przy bloku to wspólna przestrzeń mieszkańców i lokatorów. Często w regulaminach zakazuje się więc robienia grilla w ogródku przy bloku. Jeżeli takich zakazów nie ma, obowiązują nas przepisy przeciwpożarowe.

Warto też podkreślić, że ewentualne zakazy czy nakazy dotyczą grillowania na ostatnim piętrze i tarasie. Wszystkie opisane powyżej konsekwencje oraz prawo dotyczą wszystkich mieszkańców, niezależnie od piętra czy wielkości balkonu. Dlatego też grillowanie na balkonie trzeba dokładnie przemyśleć, wczytując się w przepisy.

