Nowinki technologiczne w grillowaniu - jakie systemy stosowane są w nowoczesnych grillach

W ubiegłym roku przyszedł jednak czas na kolejną rewolucję, która znacząco wpływa na komfort użytkowania grilla. Marka wprowadziła na rynek nowoczesne grille gazowe z technologią iQue TM , która umożliwia zdalną kontrolę każdej potrawy. Czym dokładnie jest technologia iQue TM i jak może zmienić Twój sposób grillowania? Odkryj wszystkie jej możliwości w naszym artykule!

Nowe technologie w grillach - legendarny system grillowania z opcją inteligentnego sterowania

Broil King to marka, dla której doskonały smak potraw i nieograniczone możliwości grillowania są priorytetem. Sprawdzone i udoskonalane systemy odpowiadające za równomierne rozprowadzanie ciepła pozwalają uzyskać rezultaty grillowania rodem z prawdziwego amerykańskiego BBQ. Tym razem firma poszła jeszcze o krok dalej, wprowadzając inteligentne rozwiązanie, które ułatwia i automatyzuje proces grillowania, zapewniając nie tylko zdalne monitorowanie, ale również precyzyjną kontrolę temperatury również na odległość.

Za pomocą aplikacji mobilnej Broil King iQue TM EU bez wysiłku sterować można zarówno palnikami Dual-Tube™, jak i tylnym palnikiem rożna. Jednocześnie producent zadbał o pełną elastyczność - w każdej chwili można płynnie przełączyć się z trybu zdalnego na manualny, dostosowując sposób obsługi do własnych preferencji. Takie rozwiązanie gwarantuje nieprzerwane grillowanie nawet w momencie nagłej awarii prądu.

Grille gazowe oraz grille na pellet z technologią iQue TM to jednak nie tylko zdalna kontrola nad potrawą, ale również inne udogodnienia, które sprawiają, że grillowanie staje się niezwykle komfortowe i przynosi doskonałe efekty w postaci wyśmienitych dań.

Rozgrzewanie grilla - inteligentny system sygnalizacji podnoszący komfort grillowania

Przyrządzanie różnego rodzaju potraw na grillu wymaga jego odpowiedniego rozgrzania. Tradycyjne grille gazowe marki Broil King posiadają elektroniczny termometr Accu-Temp™ w pokrywie piekarnika. W urządzeniach z technologią iQue TM znajduje się on na elektronicznym panelu umieszczonym na półce bocznej grilla (możliwe jest jednak odkręcenie logo Broil King i zamontowanie klasycznego termometru w pokrywie). W przypadku rozgrzewania inteligentnego grilla nie trzeba jednak stale zerkać na panel. Cały proces sygnalizują bowiem pokrętła. Podczas rozgrzewania grilla gazowego pulsują na czerwono, a po osiągnięciu odpowiedniej temperatury przestają pulsować i przyjmują kolor wybrany wcześniej spośród kilkunastu dostępnych w palecie barw RGB (jeśli wybrany kolor to czerwony, różnica polega jedynie na zatrzymaniu pulsowania). Ulubiony kolor podświetlenia pokręteł ustawić można zarówno w aplikacji, jak i na panelu sterowania.

Dedykowane przyciski dla najbardziej wymagających miłośników grillowania na świeżym powietrzu

Przyrządzanie potraw na świeżym powietrzu na grillach marki Broil King to nie tylko doskonały sposób spędzania wolnego czasu, ale również możliwość kulinarnego eksperymentowania i poszerzanie swoich umiejętności. Dzięki nowoczesnym technologiom grillowania możesz śmiało wyjść poza tradycyjne metody grillowania i eksperymentować z nowymi smakami. Jeśli do tej pory obawiałeś się, że kulinarna kreatywność może wiązać się z ryzykiem niepowodzenia, grille Broil King z technologią iQue TM eliminują ten problem. Trzy dedykowane przyciski - wędzenie, pieczenie, grillowanie - gwarantują wszechstronność, pozwalając na precyzyjne dostosowanie temperatury do wybranej metody obróbki. Podczas otwierania i zamykania pokrywy grilla oraz w przypadku zmiennych warunków atmosferycznych, takich jak porywy wiatru mogące chwilowo obniżyć temperaturę, urządzenie automatycznie dostosowuje dopływ gazu do palników. Mechanizm ten zapewnia stabilizację temperatury wewnątrz piekarnika i utrzymanie jej na optymalnym poziomie podczas całego procesu grillowania. Teraz możesz w pełni skupić się na spokojnym przygotowywaniu dodatków i cieszyć się doskonałym efektem bez konieczności ciągłego doglądania grilla podczas długiego pieczenia.

3 sondy do pomiaru temperatury - wygodne grillowanie różnych potraw

Podczas przygotowywania posiłków, zwłaszcza mięs (soczyste steki, kurczak pieczony w całości na rożnie) bardzo istotne jest monitorowanie ich temperatury wewnętrznej. Modele grilla gazowego Broil King wyposażone w technologię iQue TM posiadają 3 wbudowane sondy do pomiaru temperatury (grille gazowe z serii Imperial™ serii 600 posiadają 4 sondy). Sonda do pomiaru temperatury w grillu znajduje się wewnątrz piekarnika na wysokości umieszczonego na pokrywie logo Broil King. Temperatura w piekarniku widoczna jest na elektronicznym termometrze Accu-Temp™. Dwie dodatkowe sondy mogą zostać wpięte do elektronicznego termometru grilla i będą wskazywały temperaturę wewnętrzną grillowanego mięsa. Ich pomiar odczytasz na panelu sterowania lub w aplikacji z dowolnego miejsca.

Powiadomienia na telefon - nowoczesne rozwiązania w grillowaniu

Możliwość sterowania i zmiany temperatury w aplikacji to nie koniec innowacyjnych rozwiązań! Sekretem udanego grillowania z grillami gazowymi iQue TM są również powiadomienia na telefon, które zapewniają niesamowitą wygodę użytkowania. Gdy Twoje ulubione danie grilluje się na ruszcie grilla, palniku na podczerwień czy rożnie obrotowym Ty możesz spędzać czas w innej części ogrodu bez obawy o to, że jakość przygotowywanych potraw będzie niewystarczająca. Powiadomienie pojawi się na Twoim telefonie w momencie, gdy grill lub potrawa osiągną zadaną temperaturę.

Port usb - dodatkowe źródło prądu

Grille gazowe iQue TM to nie tylko doskonałe rozwiązanie technologiczne gwarantujące niezawodność i zaawansowane funkcje, ale również dodatkowe wyposażenie techniczne. Urządzenia posiadają dwa porty USB-C zlokalizowane na panelu sterowania pomiędzy portami sondy. Umożliwiają one podładowanie telefonu, tabletu czy przenośnego głośnika. Dzięki temu odtwarzanie muzyki podczas każdego grillowania czy nagłe ładowanie telefonu w trakcie grillowania z elektronicznymi przepisami nie stwarza żadnych trudności.

Grillowanie bez ograniczeń - pełna kontrola nad kilkoma urządzeniami

Doświadczeni grill masterzy wiedzą, że każde grillowanie to unikalna historia, pełna smaku i pasji. Jednego dnia na grillu przygotowujesz obiad dla siebie i rodziny, innego zaś dania na większą ogrodową imprezę. Dzięki aplikacji Broil King iQue TM zrobisz to bez większego wysiłku. Możesz za jej pomocą monitorować potrawy na dowolnym grillu lub... kilku urządzeniach. Delikatne ryby na płycie żeliwnej, stek na palniku na podczerwień, a jednocześnie żeberka metodą low&slow na grillu na pellet - to wszystko będzie idealnie przygotowane na grillach Broil King iQue TM .

Dołącz do rewolucji z Broil King

Grille gazowe Broil King iQue TM to idealny wybór dla miłośników grillowania, którzy oczekują zaawansowanej technologii i maksymalnej wygody. Inteligentne rozwiązania takie jak zdalna kontrola temperatury, system rozgrzewania, wbudowane precyzyjne sondy do pomiaru temperatury i kontroli całego procesu grillowania oraz powiadomienia na telefon, sprawiają, że grillowanie odbywa się niemal na autopilocie. To pełna kontrola nad procesem, niezależnie od wybranej metody - wędzenia, pieczenia czy grillowania na ruszcie, a może smażenia na palniku bocznym. Dzięki technologii iQue TM każde danie jest perfekcyjnie przygotowane, a Ty możesz cieszyć się doskonałym smakiem bez konieczności ciągłego doglądania grilla.

