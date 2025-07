Jeszcze do niedawna był rezerwowym, potem astronautą projektowym. Ale apetyt rośnie w miarę jedzenia, prawda? W związku z tym Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozważa udział Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w podstawowym korpusie astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej, jak poinformowała Polska Agencja Prasowa.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozważa udział dr. Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w podstawowym korpusie astronautów ESA. Obecnie dr Uznański-Wiśniewski posiada status astronauty rezerwowego i brał udział w przygotowaniach do misji jako astronauta projektowy ESA.

Kosmiczny awans Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego

Polska, która w ostatnich latach wyraźnie zwiększyła swoje zaangażowanie finansowe w ESA, traktuje udział obywatela w załogowej misji kosmicznej jako coś znacznie więcej niż tylko gest symboliczny. Jak zaznaczyło ministerstwo, to "ważny krok w budowie krajowych kompetencji w obszarze eksploracji kosmosu oraz promocji nauki i technologii wśród młodego pokolenia".

W latach 2023-2025 Polska zadeklarowała łączny wkład do Europejskiej Agencji Kosmicznej na poziomie około 400 mln euro. To inwestycja, która, jak podkreśla resort, w znacznej mierze wraca do kraju w postaci kontraktów dla firm, grantów i projektów technologicznych. Dalsze decyzje będą jednak uzależnione od możliwości finansowych państwa oraz "realnej możliwości efektywnego wykorzystania środków z ESA".

Jak powiedział PAP prof. Grzegorz Wrochna, były prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, a dziś ekspert Związku Polskich Przedsiębiorców Przemysłu Kosmicznego, właśnie teraz ważą się losy przyszłości polskiego astronauty. - Te deklaracje składa się raz na trzy lata i właśnie ten moment nadchodzi. Mam nadzieję, że nasz wkład będzie co najmniej utrzymany, co oczywiście zwiększa szansę na to, że nasz astronauta stanie się na stałe zawodowym astronautą ESA - powiedział prof. Wrochna.

Polska uczestniczy w wielu projektach Europejskiej Agencji Kosmicznej

Ministerstwo zaznacza, że utrzymanie składki członkowskiej na dotychczasowym poziomie pozwala Polsce uczestniczyć w najważniejszych projektach ESA - od programu Copernicus, przez Galileo, aż po rozwój technologii satelitarnych, robotyki kosmicznej i wsparcie dla innowacyjnych MŚP w sektorze kosmicznym. Sektor ten zyskuje też coraz większe znaczenie dla bezpieczeństwa kraju. To właśnie dzięki niezależnym danym satelitarnym, systemom nawigacji i technologiom obserwacyjnym istnieje możliwość wspierania m.in. zarządzanie kryzysowego czy ochrony granic.

W informacji przekazanej PAP MRiT podkreśliło również, że rozwój sektora kosmicznego "przyczynia się do transferu technologii do przemysłu cywilnego i obronnego, zwiększa innowacyjność i konkurencyjność polskiej gospodarki oraz wzmacnia pozycję Polski jako wiarygodnego partnera międzynarodowego w obszarze technologii strategicznych".

Astronauta w telewizji. Rozmowa na żywo dziś o 16:30

Co myśli o tym sam zainteresowany? O tym zapewne będzie można się przekonać już dziś, 24 lipca 2025 r. o godz. 16:30, kiedy to Sławosz Uznański-Wiśniewski pojawi się na żywo w Polsat News w rozmowie z Przemysławem Białkowskim. To dobra okazja, by nie tylko poznać kulisy przygotowań do kosmicznych misji, ale być może poznać plany na przyszłość polskiego astronauty, także względem kosmosu.

Źródło: naukawpolsce.pl

