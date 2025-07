Czy Wizz Air lata do Katanii? Nowa trasa z Gdańska

Tania linia lotnicza Wizz Air zapowiedziała, że od 28 października 2025 roku wystartuje nowe połączenie z Gdańska do Katanii we Włoszech. Będzie ono realizowane trzy razy w tygodniu. Na chwilę obecną, aby tam polecieć Wizz Airem, możemy wystartować jedynie z Warszawy (WAW), Wrocławia (WRO) lub Katowic (KTW). Wkrótce dołączy do nich Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy - jedna z sześciu baz operacyjnych Wizz Air w naszym kraju. Ceny biletów z Gdańska do Katanii zaczynają się od 179 zł i są już dostępnie na stronie oraz w aplikacji przewoźnika.

Port lotniczy Katania-Fontanarossa (CTA) znajduje się na wyspie Sycylia, zaledwie 5 km od Katanii.

"Z radością rozwijamy naszą siatkę połączeń z Gdańska, oferując dwa nowe, atrakcyjne kierunki w Europie Południowej. Wraz z rosnącym zainteresowaniem wyjazdami pozostajemy wierni naszej misji oferowania przystępnych cenowo i zrównoważonych możliwości podróżowania dla polskich pasażerów" - mówi Gabriele Imperiale, manager ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Air.

Wizz Air zapowiada tanie loty z Gdańska do Madrytu

28 października 2025 roku zostanie uruchomiona również trasa z Gdańska do Madrytu. Pasażerowie będą mogli polecieć z Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy do stolicy Hiszpanii - kolejnego po 39 celach podróży w 19 krajach obsługiwanych przez Wizz Air z tego lotniska, uznawanego za najlepsze w Polsce. Ceny biletów z Gdańska do Madrytu zaczynają się od 209 zł i są dostępnie na stronie i w aplikacji Wizz Air. Także ten rejs będzie realizowany trzy razy w tygodniu. Na chwilę obecną (24 lipca) do Madrytu można polecieć Wizz Airem z Katowic, Wrocławia i Warszawy.

Port lotniczy Adolfo Suárez Madryt-Barajas (MAD) mieści się 13 km na północny wschód od centrum miasta.

"Madryt i Katania to wyjątkowo ważne i oczekiwane połączenia z Gdańska. Bardzo nas cieszy decyzja linii lotniczej Wizz Air. Jestem przekonany, że dla mieszkańców Pomorza to bardzo atrakcyjne kierunki. Wiemy, jak popularna ostatnio wśród Polaków jest Sycylia i jak potrzebne są bezpośrednie loty do Katanii. A Madryt to piękne i stare europejskie miasto, które warto zobaczyć. Mnie osobiście, jako kibica Realu Madryt, cieszy fakt, że El Clasico będę mógł oglądać na żywo w Madrycie, nie tylko w Barcelonie, jak było dotychczas" - mówi Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego Gdańsk.

Prawie 300 stawów obok siebie. Wyjątkowe miejsce w Polsce Polsat News