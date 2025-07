Pasażerowie odlatujący z Portu Lotniczego Warszawa-Modlin już wkrótce będą mogli korzystać z bezpośrednich połączeń do Bergamo, Aten, Barcelony, Bergen, na Maltę, do Sofii, Brindisi, Alghero, Pafos, Palermo oraz Kiszyniowa . Bilety są już dostępne w systemie rezerwacyjnym przewoźnika.

Czy to odpowiedź Wizzair na powrót Ryanaira do Modlina?

Linia lotnicza zobowiązała się do ponad trzykrotnego zwiększenia ruchu pasażerskiego - z 1,5 mln pasażerów do ponad 5 mln pasażerów rocznie do 2030 roku.

W ramach tej umowy, lotnisko zobowiązało się do rozbudowy terminala i stanowisk postojowych dla samolotów do 2027 roku. Ryanair zapowiedział również utworzenie ponad 200 nowych miejsc pracy w Modlinie dla pilotów, personelu pokładowego i inżynierów, a samo lotnisko ma dać pracę 400 osobom przy obsłudze pasażerów, ochronie lotniska, w usługach oraz handlu.