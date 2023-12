Spis treści: 01 Loty z Modlina z problemami?

Loty z Modlina z problemami?

Złe wieści dla pasażerów korzystających z lotniska Warszawa-Modlin. Drugi co do wielkości port lotniczy w województwie mazowieckim straci sporo połączeń w zimowym okresie lotów. Wynika to z najnowszej decyzji linii Ryanair. Te postanowiły zredukować oferowaną siatkę lotów o około 20%.

Co ciekawe, część lotów zostanie przeniesiona do warszawskiego lotniska im. Fryderyka Chopina. Popularne Okęcie zyska tym samym trasy do włoskiej Bolonii, Neapolu, Liverpoolu czy Wiednia. Inną równie istotną stratą Modlina jest przebazowanie jednego z samolotów irlandzkiego przewoźnika do Krakowa. Oznacza to, że Modlin będzie jedynym polskim lotniskiem, który w najbliższym czasie nie zyska na współpracy z linią, co więcej - będzie stratny.

Modlin pozostanie jedynym krajowym lotniskiem, który się nie rozwinie, w przeciwieństwie do portów w Gdańsku, Łodzi, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Jason McGuinness, dyrektor handlowy Ryanair

Ryanair kontra polskie lotnisko

Linie lotnicze po raz kolejny decydują się na dość drastyczny krok względem polskiego portu. Teraz z zimowej siatki połączeń "wyleci" 15 kierunków, wcześniejsze cięcia miały miejsce w poprzednim okresie roku. Z czego wynika taki problem na linii przewoźnik-lotnisko? Ryanair argumentuje te decyzje "bezczynnością i brakiem działań zarządzających lotniskiem". Przewoźnik sugeruje osobom odpowiedzialnym za port w Modlinie opieszałość względem negocjowania nowej umowy.

Po przeciwnej stronie jest natomiast podejście lotniska. Zdaniem władz, w trakcie opracowywania jest nowa umowa dotycząca współpracy, w myśl której obie strony będą miały z niej wymierne korzyści. Złośliwi sugerują, że Ryanair chciałby latać z Modlina za pół darmo, wykorzystując dominującą pozycję na rynku wobec relatywnie mało atrakcyjnego portu lotniczego.

To jednak nie koniec argumentów Ryanair. Firma sugeruje, że decyzje, a w zasadzie ich brak ze strony władz działa na niekorzyść lokalnej gospodarki, wpływa źle na liczbę miejsc pracy i komfort pasażerów. Linie uznają każdy bazowany samolot za inwestycję o wartości 100 milionów dolarów. Biorąc pod uwagę liczbę samolotów Ryanair w Polsce mamy do czynienia (według linii) z pompowaniem w rynek ponad 4 miliardy dolarów.

Całkowity brak działań ze strony zarządzających lotniskiem w Modlinie w dalszym ciągu negatywnie wpływa na lokalną gospodarkę i miejsca pracy dla mieszkańców Mazowsza. Niemniej angażujemy się w zwiększenie ruchu pasażerskiego i dostępności do tanich biletów w Polsce. Można to osiągnąć jedynie dzięki współpracy z portami lotniczymi oraz ich akcjonariuszami. Jason McGuinness, dyrektor handlowy Ryanair

Loty Ryanair z Polski na 2024 rok

Faktycznie, inne lotniska w 2024 roku zyskują. Ryanair w ostatnim czasie ogłaszał nowości, które pojawią się na poszczególnych portach lotniczych w naszym kraju. Co zostanie lub zostało już dodane do rozkładu lotów? Sporo nowych lotów odbędzie się do Chorwacji, np. do Dubrovnika. Ten popularny wśród Polaków kierunek będzie jeszcze bardziej dostępny.

Ciekawą nowością okazuje się też być Praga z Poznania - te loty rozpoczną się już 1 kwietnia 2024 roku.

