Ryanair z ogromną inwestycją w Krakowie. Wpłynął wniosek

Ryanair planuje dużą inwestycję w Krakowie

Informacje na temat planowanej przez irlandzkiego przewoźnika inwestycji pojawiły się już w czerwcu bieżącego roku. W ramach projektu wybudowane ma zostać centrum symulatorów wyposażone w 10 specjalistycznych maszyn do szkolenia pilotów, w tym osiem hydraulicznych.

Prezes Ryanair, Michael O’Leary powiedział, że realizacja projektu i rozpoczęcie budowy nastąpi już w 2024 roku. Do Urzędu Miasta Krakowa 1 grudnia trafił wniosek o pozwolenie na budowę. Obiekt ma osiągnąć pełną zdolność operacyjną w 2026 roku. Cała inwestycja ma pochłonąć około 600 milionów złotych.

Projekt zakłada, że placówka będzie wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt pozwalający na wyszkolenie do 500 osób dziennie, w tym pilotów, mechaników i członków załogi z całego świata. Co więcej, centrum zatrudni 150 pracowników, co za tym idzie, wielu lokalnych specjalistów będzie miało szansę znaleźć pracę. Szkolenia pilotów mają odbywać się na symulatorze Boeinga 737 „Gamechanger”.

Ryanair zacieśnia współpracę z Krakowem

Jak podkreśla prezes irlandzkiej spółki: „Będzie to już piąte duże centrum treningowe, które posiadamy w Europie i pierwsze w tej części kontynentu”. Budynek ma stanąć w bezpośrednim sąsiedztwie krakowskiego lotniska. Co więcej, powstanie nowa droga w ramach wspólnej inwestycji, która połączy centrum symulatorowe z terminalem pasażerskim, co pozwoli na usprawnienie ruchu pomiędzy obiektami.

Dzięki tej inwestycji Kraków Airport zyska większe znaczenie i prestiż na rynku. O’Leary podkreśla, że zacieśnia się współpraca pomiędzy miastem Kraków, województwem małopolskim i lotniskiem Kraków Airport a irlandzkim przewoźnikiem.

Boeing 737 jest jednym z najpopularniejszych na świecie pasażerskich samolotów wąskokadłubowych. Produkowany jest od 1967 roku przez amerykańską firmę Boeing. Jest najczęściej zamawianym modelem samolotu pasażerskiego w historii. Dlatego też to właśnie w symulatory Boeinga 737 zostanie wyposażone nowe centrum symulatorowo-treningowe.

Ryanair to największe linie lotnicze w Europie i jedne z największych na świecie. Flota irlandzkiego przewoźnika składa się z 412 samolotów typu Boeing 737-800.