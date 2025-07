Ryanair wraca z impetem na lotnisko Modlin. Nowa umowa

Ryanair podpisał wieloletnią umowę z lotniskiem Warszawa Modlin. Linia lotnicza zobowiązała się do ponad trzykrotnego zwiększenia ruchu pasażerskiego – z 1,5 mln pasażerów do ponad 5 mln pasażerów rocznie do 2030 roku. W ramach tej umowy, lotnisko zobowiązało się do rozbudowy terminala i stanowisk postojowych dla samolotów do 2027 roku.