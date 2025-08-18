Trudna wyprawa do celu. Zaginiona stolica została odnaleziona

Choć coraz śmielej eksplorujemy kosmos, wciąż nie wiemy, co kryje się "za rogiem" - w lasach i głębinach na Ziemi. Jednak stopniowo, dzięki rozwojowi metod badawczych oraz zainteresowaniu lokalnej społeczności, wiele ciekawych odkryć wychodzi na światło dzienne.

Teraz archeolodzy odnaleźli zaginione miasto Sac Balam (Sak Bahlán), "Krainę Białego Jaguara" - ostatnią stolicę Lakandon Ch'ol, grupy Majów zamieszkującej niegdyś tereny Puszczy Lakadońskiej, na terenie dzisiejszego Chiapas w Meksyku.

Miasto Sac Balam zostało założone przez Majów w 1586 roku i opuszczone ponad 300 lat temu. Przez wieki pozostawało ukryte w gęstwinie dżungli. Jego odkrycia dokonano dopiero niedawno - ruiny zidentyfikowano na obszarze Rezerwatu Biosfery Montes Azules w stanie Chiapas w południowym Meksyku.

Nowoczesne metody i wiekowe dowody. Pomógł list sprzed 327 lat

Nowe wysiłki mające na celu zlokalizowanie obszaru opierały się na modelowaniu predykcyjnym z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej. Bazowano na danych z dokumentów historycznych, w tym kronik, a także listu hiszpańskiego zakonnika Diego de Rivasa z 1698 r.

To właśnie wersy zapisane przez duchownego 327 lat temu okazały się kluczowe - zawierały opis podróży grupy żołnierzy z poszukiwanego przez badaczy miejsca. W liście wskazano kilka konkretnych punktów, przez które wędrowali i żeglowali żołnierze, co pomogło ekspertom przygotować przybliżone wytyczne co do tego, w którym miejscu Sac Balam powinno się znajdować.

- Była to najtrudniejsza wyprawa terenowa, w jakiej kiedykolwiek brałem udział, ale w końcu znaleźliśmy dowody archeologiczne, dokładnie w miejscu, które zaznaczyłem - powiedział w oświadczeniu Josuhé Lozada Toledo, specjalista z Centrum Chiapas Narodowego Instytutu Antropologii i Historii (INAH).

Historia pochłaniana przez leśną gęstwinę. Niezwykła waga odkrycia

W zakamarkach puszczy naukowcy odnaleźli kamienne struktury, ceramikę, narzędzia, a także pozostałości świątyni. Eksperci wyjaśniają, że lud Lakandon Ch'ol wycofał się w trudnodostępne miejsce w dżungli i założył Sac Balam po utracie stolicy Lakam-Tun (Lacam-Tún), która została podbita przez Hiszpanów w 1586 roku. W leśnej gęstwinie grupa Majów ukrywała się przez nieco ponad 100 lat, aż do czasu, gdy nowe centrum również zostało namierzone i przejęte przez Hiszpanów.

Ci przemianowali miasto na Nuestra Señora de los Dolores del Lacandón i zbudowali tam kościół, jednak już na początku XVIII wieku obszar całkowicie opustoszał. Przymusowo przesiedleni Majowie Lakandon Ch'ol nie przetrwali, według badaczy ostatni przedstawiciele grupy wymarli w połowie XVIII wieku. Przez wiele lat próbowano zlokalizować ich ostatnią stolicę, jednak bezowocnie. Dopiero teraz badacze twierdzą, że im się udało - i podkreślają rosnące znaczenie technologii w archeologii, a także wagę samego odkrycia.

- To odkrycie wzbogaca historię Chiapas i pokazuje godność, tożsamość i siłę rdzennych grup - powiedział Lozada Toledo w rozmowie z "Milenio".

Wyniki badań opublikowano na łamach "Chicomoztoc Magazine".

