World Monuments Fund (WMF) ogłosiła odkrycie ponad 100 nieznanych wcześniej struktur archeologicznych w Gran Pajatén, w regionie San Martín w Peru. Miejsce to jest jednym z najważniejszych obszarów powiązanych z kulturą Chachapoyas, której ludność określana jest jako "ludzie chmur" lub "ludzie z lasu mglistego" ze względu na życie w otoczeniu chmur i mgieł. Wpływał na to rodzaj lasów tropikalnych z wyższych sfer górskich, określany właśnie jako lasy mgliste, który cechuje się bardzo dużą wilgotnością i częstą obecnością mgieł. Ten fakt oraz wpływające na kondensację chmur góry sprawiły, że kompleks Chachapoyas był tajemniczo ukryty przed wzrokiem.

Gran Pajatén, gdzie dokonano nowych odkryć, znajduje się w Parku Narodowym Río Abiseo, który jest wpisany na listę UNESCO jako miejsce o wyjątkowym bogactwie kulturowym i naturalnym. Samo Gran Pajatén to kompleks odkryty w latach 60. XX wieku. Zbadano tam już wiele struktur, w tym budynki ceremonialne ozdobione mozaikami kamiennymi, przedstawiającymi ludzkie postacie. Okazało się teraz, że miejsce to skrywało jeszcze więcej śladów po "ludziach chmur".

Jest to pierwsze duże odkrycie w tym regionie od lat 80. XX wieku i liczba znanych obiektów archeologicznych w kompleksie Chachapoyas jest teraz ponad dwukrotnie większa

Technologia LiDAR pozwoliła archeologom "zajrzeć" przez korony drzew i stworzyć precyzyjne mapy bez uszkadzania delikatnego krajobrazu. Wygenerowano najdokładniejszą mapę w historii badań tego obszaru i dzięki temu zidentyfikowano nieznane wcześniej struktury. Jednocześnie, na stanowisku przeprowadzono działania konserwacyjne, w tym kontrolowane usuwanie roślinności, cyfrową dokumentację i stabilizację fizyczną struktur z wykorzystaniem specjalnie opracowanej do tego celu mieszanki. Wszystko po to, aby zachować autentyczność miejsca i uchronić te cenne zabytki przed zniszczeniem.

Chociaż lud Chachapoya długo opierał się ekspansji Inków, ostatecznie został włączony do imperium, tuż przed najazdem Hiszpanów. Na terenach "ludzi chmur" znajdowały się m.in. bogate złoża złota, co skłaniało inne grupy do ataków na tę społeczność. Pozostały po niej tylko ślady. Odkrycie nowych konstrukcji "ludzi chmur", w tym rzeźb i posągów, znacząco poszerza wiedzę naukowców na temat organizacji osadnictwa, architektury i wpływu regionalnego kultury Chachapoyas. Potwierdzono przy tym, że Gran Pajatén nie był izolowanym kompleksem, lecz częścią sieci osad przedhiszpańskich, które powstawały w różnych okresach rozwoju tej kultury.