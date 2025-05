Nowe odkrycie w Andach wskazuje na przemyślane praktyki dawnych ludów Peru

Niektóre miejsca na mapie stanowią prawdziwą skarbnicę wiedzy na temat dawnych kultur. Takie obszary, nawet mimo prowadzonych od lat wykopalisk, co jakiś czas przynoszą kolejne odkrycia, a wpływ ma na to także rozwój metod badawczych. Właśnie to połączenie wieloletnich poszukiwań oraz nowoczesnych sposobów analizowania materiału doprowadziło do kolejnego ciekawego znaleziska. Nowe odkrycia archeologiczne miało niedawno miejsce w Andach i dotyczy kultury zaliczanej do najstarszych ogólnoperuwiańskich kultur archeologicznych, które były obecne na terenie Peru w okresie prekolumbijskim, rozwijając się w latach 1200-600 p.n.e.

Mowa o Chavín i społeczności, która funkcjonowała na obszarze dzisiejszego Peru dwa tysiące lat przed dominacją imperium Inków. Badany przez naukowców obszar związany z tym ludem - stanowisko archeologiczne Chavín de Huántar - to wiekowe ruiny w górach Ameryki Południowej, ulokowane na wysokości ok. 3117 m n.p.m. Kompleks ten składa się z pozostałości budowli o charakterze kultowym.

Sposób na kontrolę. Specyficzna metoda wzmacniania porządku społecznego

Kultura Chavín jest znana z innowacji rolniczych, produkcji rzemieślniczej i handlu, które kształtowały rosnący porządek społeczny. Przyjmuje się, że wytyczne stosowane przez te wspólnoty położyły podwaliny pod późniejsze hierarchiczny rozwój społeczeństw tych regionów. Nowe badania przeprowadzone na terenie monumentalnych kamiennych budowli w Chavín de Huántar wskazały, że ta kultura sięgała po zróżnicowane metody w celu wzmocnienia porządku społecznego.

Co ciekawe, jedną z nich było stosowanie roślin psychoaktywnych. Archeolodzy znaleźli właśnie starożytne narzędzia do przyjmowania takich specyfików. Odkryto wyrzeźbione z wydrążonych kości rurki do inhalowania takich substancji. Chemiczne i mikroskopowe analizy ujawniły ślady nikotyny i resztki rośliny Anadenanthera colubrina znanej też jako vilca. Zawiera ona między innymi psychodeliczną substancję psychoaktywną DMT. Specyfiki te były używane w kontrolowanych rytuałach, zarezerwowanych dla elity, co wzmacniało hierarchię społeczną.

Stanowisko archeologiczne kultury Chavín jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Badania tego obszaru ponownie doprowadziły do ciekawego odkrycia. By Martin St-Amant (S23678) - Own work, CC BY 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Wikimedia Commons

Tak podsycano wiarę ludu w niezwykłe moce liderów społeczności

Rytuały odbywały się w prywatnych komnatach, dostępnych tylko dla nielicznych uczestników. Regulowanie dostępu do zmienionych stanów świadomości pomagało według badaczy w ustanowieniu potężnej ideologii, przekonując ludzi o mistycznej mocy liderów społeczności. Rytuały tego typu były kluczowe w kształtowaniu wczesnych struktur klasowych.

- Wyniki te są bezpośrednim dowodem na obecność roślin psychoaktywnych w rurkach kostnych używanych jako inhalatory, oraz najbardziej wysuniętym na północ bezpośrednim dowodem na stosowanie vilca i nikotyny w przedhiszpańskich Andach - zaznaczają ponadto badacze w wynikach opublikowanych na łamach "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Odkryto również instrumenty wykonane z muszli i komnaty zaprojektowane do wzmacniania efektu płynącego z muzycznych występów. Wszystkie te znaleziska pomagają wyjaśnić przejście od egalitarnych (dążących do równości) społeczeństw do imperiów ze ściśle określoną hierarchią, rządzonych przez potężne elity. Połączenie intensywnych wykopalisk z nowoczesnymi technikami naukowymi pozwala tym samym lepiej zrozumieć dawne życie w Andach i ujawnić sekrety kultury Chavín.

