Jaskinia Cova de les Dones (Jaskinia Kobiet, Jaskinia Dobrych Kobiet) w Hiszpanii po raz kolejny stała się miejscem ciekawych odkryć. Zespół badaczy z Uniwersytetu w Alicante i Uniwersytetu w Saragossie udał się na eksplorację formacji i na głębokości ok. 200 metrów doszło do identyfikacji nieznanych wcześniej napisów .

Wcześniejsze badania jaskini ujawniły wiele znalezisk. Wiadomo m.in., że jaskinia była wykorzystywana przez ludzi już w okresie paleolitu, jest to bowiem jedno największych stanowisk sztuki naskalnej na Półwyspie Iberyjskim.

Są też dowody na wykorzystanie jaskini w neolicie, odkryto tam bowiem na przykład ok. 50 tys. fragmentów ceramiki - naczyń stołowych, amfor, pojemników na wonne olejki, figurki bóstw i inne. Teraz jednak doszły kolejne odkrycia, które wskazują na dalsze wykorzystanie jaskini.

Większość poczynionych tu kiedykolwiek znalezisk wskazuje, że jaskinia w neolicie raczej nie była stale zamieszkiwanym siedliskiem, za to na pewno miała status miejsca rytualnego. Nowe odkrycia, które dotyczą czasów późniejszych, wskazują, że wiele społeczności uznawało ten obszar za wyjątkowy.

Ściany jaskini pokryto bowiem inskrypcjami, które wskazują, że mniej więcej w I wieku n.e. było to rzymskie sanktuarium , a napisy dotyczą prowadzonych tu rytuałów.

Jak ustalili naukowcy, na głębokości ok. 200 metrów ściany zostały pokryte ok. piętnastoma inskrypcjami rzymskimi . Ponadto obok napisów, w szczelinie sufitu umieszczono monetę wybitą za czasów panowania cesarza Klaudiusza (41-54 r. n.e.).

- Inskrypcje i moneta dostarczają niezbitych dowodów na to, że Rzymianie korzystali z tego miejsca jak z sanktuarium - powiedział przytaczany przez "The Jerusalem Post" dr Ruiz-Redondo. - To odkrycie potwierdza ciągłość rytualnego użytkowania tego miejsca w różnych okresach historycznych.