Arslan Kaya, inaczej Lwia Skała, to starożytny pomnik położony w tureckiej prowincji Afyonkarahisar w Turcji, w pobliżu wioski Döğer. Stanowi ona wrota prowadzące na teren Doliny Frygijskiej. Lwia Skała to jeden z najciekawszych wolnostojących monumentów na tym obszarze - oraz wielka zagadka dla naukowców.

Lwia Skała to frygijski pomnik sprzed naszej ery. Jest on ozdobiony różnymi figurami oraz są na nim wyryte litery. Charakteryzuje się on reliefem ukazującym dwa lwy oraz pozostałościami figury ukazującej Kybele, tzw. Matkę Bogów, jedną z najważniejszych postaci frygijskiego panteonu. Wysoki monument opatrzony jest też wspomnianymi znakami - które jednak od XIX wieku stanowiły dla badaczy zagadkę. Teraz udało się je częściowo rozszyfrować.