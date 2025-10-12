Nowy pomysł na zamieszkanie Księżyca

Kalifornijska firma Skyeports chce stworzyć gigantyczne szklane kule z pyłu księżycowego, które mogłyby zapewnić schronienie astronautom na powierzchni Srebrnego Globu, a NASA to finansuje.

Kule mogłyby zostać zbudowane z samonaprawiającego się szkła, które byłoby w stanie uszczelniać wgniecenia i pęknięcia powstałe w wyniku m.in. uderzeń mikrometeorytów, a także miałyby wbudowane panele słoneczne, aby generować własną energię.

- Mam nadzieję, że pewnego dnia na powierzchni Księżyca i poza nim powstaną miasta wykonane ze szklanych kul połączonych mostami - powiedział dr Martin Bermudez, dyrektor naczelny Skyeports.

- Kosmos zawsze mnie fascynował, a jako architekt miałem okazję zacząć zgłębiać, w jaki sposób możemy budować konstrukcje na Księżycu lub Marsie - opowiedział. - Zacząłem myśleć o materiałach, które już znajdują się na Księżycu. Okazuje się, że 60 procent księżycowego regolitu stanowią krzemiany.

Jednak szkło z nich zbudowane byłoby zbyt kruche, więc dr Bermudez zwrócił się do naukowców, aby uczynić je czymś mocniejszym od stali.

- Skontaktowałem się z NASA prawie dwa lata temu i od samego początku pomysł bardzo im się spodobał.

Nowatorska technologia pozwoli na budowę szklanych miast na Księżycu

Budowanie na Księżycu generuje ogromne koszty, więc aby obejść problem transportu materiałów, firma wysłałaby specjalny piec mikrofalowy zasilany wydobytym pyłem księżycowym, a gigantyczne rury nadmuchiwałyby stopione szkło, tworząc kule. Kiedy konstrukcja będzie już stabilna i twarda, rury zostaną przekształcone w wejścia, a wewnętrzne elementy wydrukowane w technologii 3D z materiałów księżycowych.

- Kształt kulisty powstaje automatycznie, ponieważ w tej temperaturze substancja staje się amorficzną cieczą, a gdy zostanie wytłoczona z pieca w warunkach niskiej grawitacji, przyjmie kształt kuli - wytłumaczył dr Bermudez.

- Będziemy musieli dodać do stopu metale, takie jak tytan, magnez, wapń, aby szkło zachowało wytrzymałość. Nie wiemy, jak duże mogą być rozmiary, ale prawdopodobnie będzie to od 300 do 500 metrów.

Jak będzie wyglądać wnętrze szklanej kuli na Księżycu?

Twórcy chcą stworzyć warstwy bąbelków, gdzie jedna powierzchnia będzie ciepła, a druga chłodniejsza - powstanie wtedy kondensacja i będzie można sadzić warzywa i rośliny, aby produkowały tlen.

Wizja wnętrza konstrukcji na Księżycu Skyeports YouTube

Według Skyeports przezroczyste szkło pozytywnie wpłynie na zdrowie psychiczne astronautów. Testy na powierzchni Księżyca mogłyby się odbyć w ciągu najbliższych kilku lat.

Ludzkość może w niedalekiej przyszłości powrócić na Księżyc w ramach programu Artemis NASA, więc poszukiwane są obecnie odpowiednie siedliska.

- Ścigamy się z czasem, bo Artemis porusza się bardzo szybko.

