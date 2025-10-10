Ludzkość od zawsze fascynowała się Księżycem. Nic więc dziwnego, że planowane są kolejne misje na Srebrny Glob. Już wkrótce zrobimy ogromny krok naprzód dzięki misji NASA Artemis 2, której start zaplanowano na kwiecień 2026 roku.

Historia ludzkiej obecności na Księżycu

W 1957 roku sonda Sputnik I otworzyła nam drzwi do eksploracji kosmosu. Nieco później ludzkość postawiła pierwszy krok na Księżycu podczas misji Apollo 11 w lipcu 1969 roku. Trwała ona 8 dni i zakończyła się bezpiecznym powrotem załogi na Ziemię. Nie wszystkie jednak próby okazały się sukcesem - choćby misja Apollo 13, podczas której eksplozja zbiornika z ciekłym tlenem uniemożliwiła lądowanie na Księżycu.

Pomimo przeszkód ludzie wciąż pragną dowiedzieć się więcej o naszym jedynym naturalnym satelicie, chociaż nasza obecność na nim nieco zahamowała. Ostatnim razem ludzie wylądowali na Księżycu podczas misji Apollo 17 w grudniu 1972 roku. Astronauci zbierali wtedy próbki i eksplorowali teren przez trzy dni, a później wrócili na Ziemię. To był ostatni raz, kiedy odwiedziliśmy Księżyc.

Lądownik Apollo 17 na powierzchni Księżyca NASA domena publiczna

Plany NASA związane z Księżycem

Teraz jednak, po ponad 50 latach, NASA jest gotowa, aby ponownie wysłać astronautów na Srebrny Glob w ramach programu Artemis. Pierwsza misja, Artemis 1, była bezzałogowa i stanowiła pierwszy etap powrotu człowieka na Księżyc. Zakończyła się sukcesem w listopadzie 2022 roku, a teraz kolejna - Artemis 2 - będzie już z udziałem astronautów.

Misja Artemis 2. Przelot obok Księżyca

Ta pierwsza od dziesiątek lat wyprawa załogowa ma się odbyć do kwietnia 2026 roku. W kosmos poleci czterech astronautów na 10 dni, a celem będzie przelot obok Księżyca w ramach testów statku kosmicznego Orion. W ten sposób NASA chce się upewnić, że działa optymalnie oraz rozwiązać wszelkie ewentualne problemy, które mogłyby przeszkodzić w przyszłych misjach Artemis. W Artemis 2 uczestniczyć będą: Reid Wiseman (dowódca), Victor Glover (pilot), Christina Koch (specjalistka misji) oraz Jeremy Hansen z Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej. Zostaną oni poddani badaniom, m.in. pobrane zostaną próbki ich krwi przed wylotem i po powrocie, aby sprawdzić, czy zaszły jakieś zmiany w ich biologii, a także wpływ promieniowania i mikrograwitacji na organizm.

Rozwiń

Lądowanie na Księżycu w ramach misji Artemis 3

Dopiero jednak misja Artemis 3 ma w planach lądowanie na Księżycu. Odbędzie się nie szybciej niż w połowie 2027 roku. Załoga ponownie będzie czteroosobowa, jednak tym razem w kosmosie spędzi około miesiąca, a na samym Księżycu - ok. tygodnia.

Czy astronauci będą mieszkać na Księżycu?

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, NASA już planuje przejść do programu Artemis 4 we wrześniu 2028 roku. W ramach tej misji astronauci będą mieszkać w pierwszej w historii stacji kosmicznej o nazwie Gateway. Celem jest stworzenie stałej bazy z portami dokującymi dla statków kosmicznych, umożliwiając im przylatywanie i odlatywanie bez problemów.

W ten sposób NASA chce powrócić na Księżyc. Jest to także przygotowanie do przyszłych, bardziej ambitnych misji na Marsa, które są znacznie bardziej wymagające.

