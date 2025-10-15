Apple prezentuje nowego MacBooka Pro. Tyle zapłacimy za niego w Polsce
MacBook Pro M5 to kolejna nowość w ofercie Apple. Nowy laptop otrzymał najnowszy procesor z logo nadgryzionego jabłka, który z czasem trafi także do innych Maców. Co nowego znajdziemy w tym notebooku i ile zapłacimy za nowego laptopa MacBook Pro Apple M5 w Polsce? Zobaczmy ceny i specyfikację maszyny.
Apple ruszyło z falą październikowych premier i jednym z pierwszych nowych urządzeń jest MacBook Pro z czipem M5. Tym samym, który znajduje się w nowych iPadach Pro. Co oferuje nowy komputer z logo nadgryzionego jabłka i ile trzeba za niego zapłacić w Polsce?
Polskie ceny laptopa MacBook Pro z czipem Apple M5
MacBook Pro z podstawową wersją procesora Apple M5 w Polsce jest dostępny w cenie od 7999 złotych. Dotyczy to podstawowej konfiguracji sprzętowej z dyskiem SSD o pojemności 512 GB oraz 16 GB zunifikowanej pamięci RAM.
Opcjonalnie możemy dodać wyświetlacz nanostrukturalny za 750 złotych i zwiększyć pamięć na dane do nawet 4 TB, a zunifikowaną RAM do 32 GB. To jednak sprawi, że cena komputera wyniesie blisko 17 tys. złotych.
Nowego laptopa MacBook Pro można zamawiać od dziś. Apple planuje zacząć realizować pierwsze zamówienia od 22 października.
W sklepach można znaleźć mnóstwo innych laptopów, które stanowią alternatywę dla MacBooków. Niedawno Microsoft wprowadził nowe Surface'y, których ceny zaczynają się od 4299 złotych.
Specyfikacja techniczna laptopa MacBook Pro z Apple M5
Tegoroczny MacBook Pro nie wprowadza zmian obejmujących dizajn. Nadal jest to znana i sprawdzona konstrukcja z aluminium. Najważniejszą nowością w maszynie jest wspomniany procesor Apple M5. Czip zapewnia do 45 proc. lepszą wydajność w przypadku GPU względem M4. Natomiast obliczenia AI realizowane są nawet cztery razy szybciej.
Nowy MacBook Pro ma 14,2-calowy ekran Liquid Retina XDR o jasności sięgającej 1600 nitów. Nie zabrakło także wsparcia dla technologii ProMotion, która zapewnia odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Znajdziemy tu także złącza USB C/Thunderbolt 4, MagSafe 3 i klasyczny port audio 3,5 mm. Miłym dodatkiem jest czytnik kart pamięci SDXC.
Apple deklaruje na jednym naładowaniu baterii nawet do 24 godzin strumieniowania wideo. W przypadku przeglądania internetu będzie to maksymalnie 16 godzin. Całość pracuje pod kontrolą systemu macOS Tahoe.
Na razie Apple odświeżyło tylko podstawowego MacBooka Pro. W drodze są również laptopy z czipami M5 Pro i Max, ale te maszyny mają pojawić się w ofercie dopiero wcześnie w 2026 r.