Apple ruszyło z falą październikowych premier i jednym z pierwszych nowych urządzeń jest MacBook Pro z czipem M5. Tym samym, który znajduje się w nowych iPadach Pro. Co oferuje nowy komputer z logo nadgryzionego jabłka i ile trzeba za niego zapłacić w Polsce?

Polskie ceny laptopa MacBook Pro z czipem Apple M5

MacBook Pro z podstawową wersją procesora Apple M5 w Polsce jest dostępny w cenie od 7999 złotych. Dotyczy to podstawowej konfiguracji sprzętowej z dyskiem SSD o pojemności 512 GB oraz 16 GB zunifikowanej pamięci RAM.

Opcjonalnie możemy dodać wyświetlacz nanostrukturalny za 750 złotych i zwiększyć pamięć na dane do nawet 4 TB, a zunifikowaną RAM do 32 GB. To jednak sprawi, że cena komputera wyniesie blisko 17 tys. złotych.

MacBook Pro z czipem Apple M5. Apple materiały prasowe

Nowego laptopa MacBook Pro można zamawiać od dziś. Apple planuje zacząć realizować pierwsze zamówienia od 22 października.

W sklepach można znaleźć mnóstwo innych laptopów, które stanowią alternatywę dla MacBooków. Niedawno Microsoft wprowadził nowe Surface'y, których ceny zaczynają się od 4299 złotych.

Specyfikacja techniczna laptopa MacBook Pro z Apple M5

Tegoroczny MacBook Pro nie wprowadza zmian obejmujących dizajn. Nadal jest to znana i sprawdzona konstrukcja z aluminium. Najważniejszą nowością w maszynie jest wspomniany procesor Apple M5. Czip zapewnia do 45 proc. lepszą wydajność w przypadku GPU względem M4. Natomiast obliczenia AI realizowane są nawet cztery razy szybciej.

Nowy MacBook Pro ma 14,2-calowy ekran Liquid Retina XDR o jasności sięgającej 1600 nitów. Nie zabrakło także wsparcia dla technologii ProMotion, która zapewnia odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Znajdziemy tu także złącza USB C/Thunderbolt 4, MagSafe 3 i klasyczny port audio 3,5 mm. Miłym dodatkiem jest czytnik kart pamięci SDXC.

Apple deklaruje na jednym naładowaniu baterii nawet do 24 godzin strumieniowania wideo. W przypadku przeglądania internetu będzie to maksymalnie 16 godzin. Całość pracuje pod kontrolą systemu macOS Tahoe.

Na razie Apple odświeżyło tylko podstawowego MacBooka Pro. W drodze są również laptopy z czipami M5 Pro i Max, ale te maszyny mają pojawić się w ofercie dopiero wcześnie w 2026 r.

