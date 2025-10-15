Apple prezentuje nowe iPady Pro. Tyle zapłacimy za nie w Polsce

Dawid Długosz

Dawid Długosz

iPad Pro doczekał się nowej wersji. Tablety otrzymały procesory Apple M5 i to w zasadzie najważniejsza nowość w tegorocznych modelach, choć oczywiście niejedyna. Zobaczmy sobie, jak prezentują się polskie ceny tabletów iPad Pro z czipem M5 oraz co mają do zaoferowania pod względem specyfikacji technicznej.

iPad Pro z czipem Apple M5 zaprezentowany. Znamy polskie ceny.
iPad Pro z czipem Apple M5 zaprezentowany. Znamy polskie ceny.Applemateriały prasowe

Apple nie zwalnia i po wrześniowej konferencji, gdzie zaprezentowano m.in. smartfony iPhone 17 i Air, nadszedł czas na kolejne produkty. Do oferty trafiają nowe tablety iPad Pro z czipami M5, które w plotkach pojawiały się od miesięcy. Ile kosztują i jak prezentuje się ich specyfikacja techniczna?

Ceny tabletów iPad Pro z Apple M5. Ile zapłacimy w Polsce?

iPad Pro z układem M5 dostępny jest w kilku konfiguracjach sprzętowych. Polskie ceny tabletów prezentują się następująco.

  • iPad Pro 11 cali - od 4299 złotych
  • iPad Pro 13 cali - od 6499 złotych

Powyższe kwoty dotyczą podstawowych konfiguracji sprzętowych z 256 GB miejsca na dane. Do wyboru są także wersje mające 512 GB, 1 lub 2 TB pamięci. Opcjonalnie oferowany są modemy 5G, co wiąże się z dopłatą w wysokości tysiąca złotych.

Ceny nowych tabletów Apple są niższe od modeli z czipami M4 o kilkaset złotych. Przedsprzedaż rusza dziś. Pierwsze zamówienia mają być realizowane 22-23 października.

Warto dodać, że niedawno Samsung zaprezentował tablety z serii Tab S11, których ceny zaczynają się od 4099 złotych. Natomiast Xiaomi linię Redmi Pad 2 Pro w cenie od 1299 złotych.

Specyfikacja techniczna tabletów iPad Pro z czipem M5

Nowe iPady Pro nie wprowadzają większych zmian w dizajnie. Nadal są to urządzenia zamknięte w bardzo cienkich obudowach o grubości około 5 mm. Najważniejszą nowością jest wspomniany procesor Apple M5. Oferuje on kilkunastoprocentowy zysk wydajności w przypadku rdzeni CPU. Natomiast GPU (vs M4) oferuje nawet o 45 proc. większą moc. Firma ponadto w bazowych konfiguracjach sprzętowych zwiększyła rozmiar pamięci RAM do 12 GB.

Dwa tablety w odcieniach czarnym i srebrnym, ujęte z bliska na tle czarnego tła, eksponujące detal aparatu fotograficznego oraz przyciski po boku obudowy
iPad Pro z czipem M5 oferowany jest w dwóch kolorach obudowy.Applemateriały prasowe

Ekrany to nadal wyświetlacze OLED-owe Ultra Retina XDR o wysokiej rozdzielczości oraz technologią ProMotion zapewniającą zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Oczywiście nie zabrakło wsparcia dla pracy z użyciem elektronicznego ołówka Apple Pencil.

Na uwagę zasługuje także przednia kamera Center Stage 12 MP, którą znamy z nowych iPhone'ów. Główny aparat fotograficzny ma obiektyw szerokokątny połączony z 12-megapikselowym sensorem. Wbudowana bateria pozwoli na nawet 10 godzin przeglądania internetu lub oglądania wideo.

Nowy iPad Pro ma również modem 5G C1X (który jest opcjonalny), który znamy z najnowszych iPhone'ów. Natomiast za łączność Wi-Fi 7 i Bluetooth 6 odpowiada autorski układ N1.

Zobacz również:

Produkty Apple od kilkudziesięciu lat zdobywają uznanie użytkowników na całym świece. Nie byłoby to możliwe bez jednego ze współzałożycieli amerykańskiego giganta, Steve'a Jobsa.
GeekExtra

iPhone, iPad, Mac. Jak Apple zmienił świat?

Andrzej Zasadni
Zima w Tatrach. "Są miejsca, gdzie są zaspy powyżej kolan"Polsat News
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
Zapisz się na geekweekowy newsletter i łap najświeższe newsy ze świata tech, lifehacki, porady i ciekawostki.

Najnowsze