Apple prezentuje nowe iPady Pro. Tyle zapłacimy za nie w Polsce
iPad Pro doczekał się nowej wersji. Tablety otrzymały procesory Apple M5 i to w zasadzie najważniejsza nowość w tegorocznych modelach, choć oczywiście niejedyna. Zobaczmy sobie, jak prezentują się polskie ceny tabletów iPad Pro z czipem M5 oraz co mają do zaoferowania pod względem specyfikacji technicznej.
Apple nie zwalnia i po wrześniowej konferencji, gdzie zaprezentowano m.in. smartfony iPhone 17 i Air, nadszedł czas na kolejne produkty. Do oferty trafiają nowe tablety iPad Pro z czipami M5, które w plotkach pojawiały się od miesięcy. Ile kosztują i jak prezentuje się ich specyfikacja techniczna?
Ceny tabletów iPad Pro z Apple M5. Ile zapłacimy w Polsce?
iPad Pro z układem M5 dostępny jest w kilku konfiguracjach sprzętowych. Polskie ceny tabletów prezentują się następująco.
- iPad Pro 11 cali - od 4299 złotych
- iPad Pro 13 cali - od 6499 złotych
Powyższe kwoty dotyczą podstawowych konfiguracji sprzętowych z 256 GB miejsca na dane. Do wyboru są także wersje mające 512 GB, 1 lub 2 TB pamięci. Opcjonalnie oferowany są modemy 5G, co wiąże się z dopłatą w wysokości tysiąca złotych.
Ceny nowych tabletów Apple są niższe od modeli z czipami M4 o kilkaset złotych. Przedsprzedaż rusza dziś. Pierwsze zamówienia mają być realizowane 22-23 października.
Warto dodać, że niedawno Samsung zaprezentował tablety z serii Tab S11, których ceny zaczynają się od 4099 złotych. Natomiast Xiaomi linię Redmi Pad 2 Pro w cenie od 1299 złotych.
Specyfikacja techniczna tabletów iPad Pro z czipem M5
Nowe iPady Pro nie wprowadzają większych zmian w dizajnie. Nadal są to urządzenia zamknięte w bardzo cienkich obudowach o grubości około 5 mm. Najważniejszą nowością jest wspomniany procesor Apple M5. Oferuje on kilkunastoprocentowy zysk wydajności w przypadku rdzeni CPU. Natomiast GPU (vs M4) oferuje nawet o 45 proc. większą moc. Firma ponadto w bazowych konfiguracjach sprzętowych zwiększyła rozmiar pamięci RAM do 12 GB.
Ekrany to nadal wyświetlacze OLED-owe Ultra Retina XDR o wysokiej rozdzielczości oraz technologią ProMotion zapewniającą zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Oczywiście nie zabrakło wsparcia dla pracy z użyciem elektronicznego ołówka Apple Pencil.
Na uwagę zasługuje także przednia kamera Center Stage 12 MP, którą znamy z nowych iPhone'ów. Główny aparat fotograficzny ma obiektyw szerokokątny połączony z 12-megapikselowym sensorem. Wbudowana bateria pozwoli na nawet 10 godzin przeglądania internetu lub oglądania wideo.
Nowy iPad Pro ma również modem 5G C1X (który jest opcjonalny), który znamy z najnowszych iPhone'ów. Natomiast za łączność Wi-Fi 7 i Bluetooth 6 odpowiada autorski układ N1.