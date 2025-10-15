Apple nie zwalnia i po wrześniowej konferencji, gdzie zaprezentowano m.in. smartfony iPhone 17 i Air, nadszedł czas na kolejne produkty. Do oferty trafiają nowe tablety iPad Pro z czipami M5, które w plotkach pojawiały się od miesięcy. Ile kosztują i jak prezentuje się ich specyfikacja techniczna?

Ceny tabletów iPad Pro z Apple M5. Ile zapłacimy w Polsce?

iPad Pro z układem M5 dostępny jest w kilku konfiguracjach sprzętowych. Polskie ceny tabletów prezentują się następująco.

iPad Pro 11 cali - od 4299 złotych

iPad Pro 13 cali - od 6499 złotych

Powyższe kwoty dotyczą podstawowych konfiguracji sprzętowych z 256 GB miejsca na dane. Do wyboru są także wersje mające 512 GB, 1 lub 2 TB pamięci. Opcjonalnie oferowany są modemy 5G, co wiąże się z dopłatą w wysokości tysiąca złotych.

Ceny nowych tabletów Apple są niższe od modeli z czipami M4 o kilkaset złotych. Przedsprzedaż rusza dziś. Pierwsze zamówienia mają być realizowane 22-23 października.

Warto dodać, że niedawno Samsung zaprezentował tablety z serii Tab S11, których ceny zaczynają się od 4099 złotych. Natomiast Xiaomi linię Redmi Pad 2 Pro w cenie od 1299 złotych.

Specyfikacja techniczna tabletów iPad Pro z czipem M5

Nowe iPady Pro nie wprowadzają większych zmian w dizajnie. Nadal są to urządzenia zamknięte w bardzo cienkich obudowach o grubości około 5 mm. Najważniejszą nowością jest wspomniany procesor Apple M5. Oferuje on kilkunastoprocentowy zysk wydajności w przypadku rdzeni CPU. Natomiast GPU (vs M4) oferuje nawet o 45 proc. większą moc. Firma ponadto w bazowych konfiguracjach sprzętowych zwiększyła rozmiar pamięci RAM do 12 GB.

iPad Pro z czipem M5 oferowany jest w dwóch kolorach obudowy. Apple materiały prasowe

Ekrany to nadal wyświetlacze OLED-owe Ultra Retina XDR o wysokiej rozdzielczości oraz technologią ProMotion zapewniającą zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Oczywiście nie zabrakło wsparcia dla pracy z użyciem elektronicznego ołówka Apple Pencil.

Na uwagę zasługuje także przednia kamera Center Stage 12 MP, którą znamy z nowych iPhone'ów. Główny aparat fotograficzny ma obiektyw szerokokątny połączony z 12-megapikselowym sensorem. Wbudowana bateria pozwoli na nawet 10 godzin przeglądania internetu lub oglądania wideo.

Nowy iPad Pro ma również modem 5G C1X (który jest opcjonalny), który znamy z najnowszych iPhone'ów. Natomiast za łączność Wi-Fi 7 i Bluetooth 6 odpowiada autorski układ N1.

