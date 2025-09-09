iPhone to bezapelacyjnie najpopularniejszy produkt w ofercie Apple. Za nami premiera nowych telefonów, które zobaczyliśmy w trakcie wydarzenia "Awe Dropping", gdzie firma pokazała również inne nowości. Jednak to właśnie smartfony z serii iPhone 17 są najważniejszymi z nich. Ile kosztują i jakie nowości wprowadzają względem zeszłorocznych modeli 16?

Ceny smartfonów iPhone 17, Air i 17 Pro

Zacznijmy od cen, które w przypadku wybranych modeli są wyższe względem zeszłorocznych telefonów. Apple zdecydowało się na pierwsze od kilku lat podwyżki w przypadku wersji Pro i Max.

iPhone 17 - od 799 dolarów (bez zmian)

iPhone 17 Air - od 999 dolarów (100 dolarów więcej od wersji Plus)

iPhone 17 Pro - od 1099 dolarów (podwyżka o dolarów dolarów)

iPhone 17 Pro Max - 1199 dolarów

Ceny smartfonów iPhone 17, Air i Pro nie są niskie. Apple materiały prasowe

Polskie ceny poznamy dosłownie za chwilę. Przedsprzedaż nowych smartfonów rusza 12 września i wtedy będzie można je zamawiać. Rynkowy debiut odbędzie się po tygodniu (w piątek 19 września) i wtedy urządzenia zaczną trafiać w ręce pierwszych klientów.

Apple iPhone 17 niby taki sam, ale nie do końca

Podstawowy iPhone 17 na pierwszy rzut oka przypomina model 16 z 2024 r. Rok temu doszło do zmiany wzornictwa i w tym roku Apple postanowiło tego nie ruszać. Urządzenie nadal ma podwójny aparat fotograficzny, którego obiektywy znajdują się na garbie w kształcie pastylki, ale całość jest większa. Ekran to 6,3-calowy wyświetlacz OLED-owy i na uwagę zasługuje wsparcie dla odświeżania obrazu w 120 Hz z funkcją ProMotion, którą znamy z modeli Pro. Jasność maksymalną zwiększono do 3000 nitów.

Smartfon iPhone 17 będzie dostępny w pięciu kolorach. Apple materiały prasowe

Pod obudową znajduje się mocny czip Apple A19, który oferuje nawet do 20 proc. lepszą wydajność w porównaniu do GPU z układu A18 z zeszłego roku. Procesor nadal bazuje na 3-nm litografii i jest wspomagany przez 8 GB pamięci RAM, co zapewnia płynną obsługę pakietu funkcji Apple Intelligence.

Pod obudową iPhone'ów 17 jest procesor Apple A19. Apple materiały prasowe

Aparat fotograficzny ma dwa obiektywy - ultraszerokokątny oraz teleobiektyw 2x. Pierwszy współpracuje z 48-megapikselowym sensorem. Drugi połączono z 12-megapikselowym czujnikiem. Na uwagę zasługuje również wymiana przedniej kamery na nowy 18-megapikselowy sensor.

Ultracienki iPhone Air w 5,5-mm obudowie

iPhone Air to nowość w ofercie Apple i telefon zastępuje model Plus. Urządzenie wyróżnia się przede wszystkim bardzo cienką obudową o grubości zaledwie 5,5 mm. Jak nietrudno się domyślić, takie odchudzenie konstrukcji musiało za sobą pociągnąć kompromisy i tak rzeczywiście jest.

Pod cienką obudową iPhone'a Air nie ma zbyt wiele miejsca i to sprawiło, że Apple musiało tam "wcisnąć" niewielką baterię. To przełoży się na krótsze czasy pracy na jednym naładowaniu w porównaniu do pozostałych telefonów. Ponadto aparat fotograficzny ma tylko jeden obiektyw, który połączono z 48-megapikselowym sensorem, ale jest to kamera o wielu zastosowaniach.

iPhone 17 Air to najcieńszy smartfon w historii Apple. Apple materiały prasowe

Nowy smartfon ma 6,5-calowy ekran OLED-owy z odświeżaniem obrazu z częstotliwością 120 Hz. Następnie mamy procesor Apple A19 Pro, który zapewni odpowiednio dużą wydajność. Pod obudową jest także nowy czip N1, który zapewnia wsparcie dla Wi-Fi 7 i Bluetooth 6 oraz modem 5G C1X.

iPhone Air trafi do sprzedaży w czterech kolorach obudowy. Apple materiały prasowe

Z myślą o iPhonie Air Apple przygotowało nowy akumulator MagSafe, który pozwoli znacząco wydłużyć czas pracy na jednym naładowaniu baterii. Producent deklaruje do 40 godzin odtwarzania wideo.

iPhone 17 Pro i Max z wielkimi aparatami fotograficznymi

iPhone 17 Pro i Max to dwa smartfony z wyższej półki cenowej, które Apple stworzyło z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Na uwagę zasługuje przede wszystkim przeprojektowany aparat fotograficzny, który przykuwa wzrok. To pierwsza tak znacząca zmiana w modelach Pro od kilku lat.

iPhone 17 Pro ma przeprojektowany konstrukcję i aparat fotograficzny. Apple materiały prasowe

Aparat fotograficzny smartfonów iPhone 17 Pro i Max został umieszczony na znacznie większym garbie, który wypełnia blisko 1/3 powierzchni plecków. Układ trzech obiektywów został zachowany, ale pozostałe elementy (tj. dioda LED, mikrofon oraz sensor LiDAR) przesunięto na prawą stronę.

Wszystkie trzy obiektywy współpracują z 48-megapikselowymi sensorami. Również teleobiektyw, co jest nowością, bo wcześniej działał w połączeniu z 12-megapikselowym czujnikiem. Ten element systemu kamery dostał najwięcej zmian. Poza nowym sensorem jest to również zwiększenie możliwości zoomu optycznego do 8x (z 5x). Natomiast możliwości przybliżania cyfrowego podniesiono do 30x.

Potężny procesor Apple A19 Pro

Pod obudową smartfonów iPhone 17 Pro i Max znajduje się potężny procesor Apple A19 Pro. To najwydajniejszy czip dla telefonów z iOS w historii, który względem "zwykłego" A19 oferuje mocniejszy GPU dla obliczeń graficznych. Nowe telefony bez problemów poradzą sobie nawet z najbardziej wymagającymi grami, a za odpowiednią temperaturę zadba specjalna komora parowa.

Apple A19 Pro to potężny procesor dla smartfonów iPhone 17 Pro i Air. Apple materiały prasowe

Nowe smartfony Apple wyróżniają się także pojemnymi bateriami. W iPhonie 17 Pro Max znajduje się największy akumulator w historii telefonów z logo nadgryzionego jabłka. Producent deklaruje rekordowo długi czas pracy na jednym ładowaniu. Firma deklaruje nawet 39 godzin odtwarzania wideo.

Apple w modelach Pro w końcu rezygnuje z wariantów mających tylko 128 GB miejsca na dane. Teraz w podstawowych konfiguracjach sprzętowych pamięć ma rozmiar 256 GB, co jednak pociągnęło za sobą wspomniane podwyżki cen.

Nowe akcesoria dla iPhone'ów

Oczywiście nie mogło zabraknąć także nowych akcesoriów, które Apple przygotowało z myślą o iPhone'ach 17. Są to m.in. nowe etui. Poza standardowymi silikonowymi pojawiają się pokrowce wykonane z nowych materiałów (TechWoven i ClearCase). Oczywiście wszystkie nowe dodatki zapewniają kompatybilność z technologią MagSafe.

Dla iPhone'ów 17 Apple przygotowało nowe akcesoria. Apple materiały prasowe

Nowością w ofercie Apple są specjalne smycze. Firma przygotowała różne kolory i gadżet wyróżnia się specjalnym zaczepem magnetycznym, co ułatwia przyczepianie akcesoriów do nowych telefonów.

