Apple Intelligence udostępnione. Czy można używać w Polsce?

Apple Intelligence to zestaw funkcji opartych na sztucznej inteligencji, który trafił do iPhone'ów, iPadów i Maców wraz z ostatnimi aktualizacjami. W Polsce na razie musimy czekać, choć jest pewien sposób i można to włączyć już dziś. Wiemy jednak, że Apple Intelligence pojawi się w Europie i producent podał przybliżony termin.

Zdjęcie Apple Intelligence już jest. Kiedy w Polsce i jak włączyć już dziś? / Dawid Długosz / INTERIA.PL