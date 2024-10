Apple już w zeszłym tygodniu zapowiedziało, że począwszy od poniedziałku na fanów Maców czeka wiele nowości. Na pierwszy ogień idzie nowy iMac M4 oraz odświeżone akcesoria z linii Magic.

Ceny i specyfikacja komputera iMac M4

Nowy iMac M4 będzie dostępny w różnych konfiguracjach sprzętowych. Ceny w Polsce zaczynają się od 6999 zł i dotyczy to modeli z 8-rdzeniowym CPU. Za 10-rdzeniowy procesor trzeba dopłacić tysiąc zł więcej. Obecnie można składać zamówienia, a rynkowy debiut przewidziano na 8 listopada. Do wyboru jest siedem wariantów kolorystycznych obudowy.

Zdjęcie Nowy iMac z czipem M4. / Apple / materiały prasowe

Apple umieściło w komputerze iMac nowy czip M4, który jest dostępny w konfiguracjach z 8 lub 10 rdzeniami CPU oraz GPU. W podstawowej wersji znajduje się 16 GB zunifikowanej pamięci, a na dane przeznaczono 256 GB lub więcej miejsca.

Zdjęcie Nowy iMac M4 ma 24-calowy ekran Retina. / Apple / materiały prasowe

Wyświetlacz to 24-calowy ekran Retina o rozdzielczości 4,5K (4480 na 2520 pikseli) i jasności do 500 nitów. Opcjonalnie można dobrać szkło nanostrukturalne. Dostępną pamięć RAM można fabrycznie rozszerzyć do maksymalnie 32 GB, a miejsce na dane do 2 TB. Komputer ma również dwa złącza Thunderbolt/USB 4 (w podstawowej wersji) lub cztery Thunderbolt 4 (w droższych konfiguracjach). Na wyposażeniu jest także 12-megapikselowa kamera Center Stage.

Apple odświeża Magic Keyboard, Magic Mouse i Magic Trackpad

Przy okazji premiery nowego iMaca Apple zdecydowało się wprowadzić do oferty również nowe wersje akcesoriów. Są to klawiatura Magic Keyboard, mysz Magic Mouse i gładzik Magic Trackpad. W nowych wersjach zmieniono port Lightning na USB C. Jest to w zasadzie jedyna zauważalna nowość.

Zdjęcie Klawiatura Magic Keyboard, gładzik Magic Trackpad i mysz Magic Mouse teraz z USB C. / Apple / materiały prasowe

Magic Keyboard z Touch ID i polem numerycznym kosztuje 999 zł. Myszkę wyceniono na 499 zł. Natomiast za gładzik Magic Trackpad trzeba zapłacić 749 zł. Wszystkie wymienione akcesoria można zakupić w dwóch wariantach kolorystycznych — białym i czarnym.

Przed nami kolejne zapowiedzi komputerów z czipami M4. Na dniach spodziewajmy się nowych MacBooków Pro oraz Maca Mini, który to ma być bardzo kompaktowy i wielkością przypominać Apple TV.