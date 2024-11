Spis treści: 01 iPhone i bateria - musisz o nią zadbać

02 Co zrobić, żeby iPhone działał dłużej?

03 Zwróć uwagę na aplikacje

iPhone i bateria - musisz o nią zadbać

Dbanie o sprzęt elektroniczny to kluczowa sprawa, jeżeli chcemy, aby służył nam jak najdłużej. Nie wystarczy wyjąć smartfona z pudełka i zapomnieć o jego dobrostanie - to, jak z niego korzystamy wpływa na jakość naszego użytkowania i jego przyszłość. Często po roku czy dwóch z danym telefonem narzekamy na baterię, dlatego dzisiaj sprawdzimy, jak można o nią odpowiednio zadbać.

iPhone, podobnie jak inne smartfony, wymaga od nas właściwego ładowania. Wdrożenie przez Apple portów USB-C sprawiło, że nowe iPhone'y mogą być ładowane różnymi ładowarkami, niekoniecznie tymi oryginalnymi. Czy powinny? Niekoniecznie - do ładowania iPhone'a warto używać dedykowanej ładowarki, lub przynajmniej dobrej jakości odpowiednika. Korzystanie z taniego zamiennika może sprawić, że nasza bateria będzie się nagrzewać, a nawet ulegnie awarii. To jednak nie wszystko, o czym powinniśmy pamiętać.

Co zrobić, żeby iPhone działał dłużej?

Jeżeli nasz iPhone ma słabą baterię, możemy skorzystać z kilku narzędzi, które wydłużą czas jego pracy. Nikt nie chce być przypięty do ładowarki bez przerwy - telefon to przecież urządzenie mobilne. Co warto zrobić, aby akumulator telefonu działał dłużej?

Po pierwsze, włącz wyświetlanie procentowe stanu baterii. To pozwoli dokładnie kontrolować poziom naładowania akumulatora w telefonie. Będziemy też w stanie łatwiej zwracać uwagę na to, jak szybko się wyczerpuje. To pierwszy krok, abyśmy lepiej i czujniej obserwowali pracę naszego urządzenia. Opcję znajdziemy w ustawieniach w zakładce Bateria.

Drugi krok to włączenie trybu niskiego zużycia energii. Tę opcję znajdziemy zaraz pod włącznikiem wskaźnika naładowania. Mniejsze zużycie to oczywiście dłuższa praca baterii. W ten sposób odciążymy podzespoły naszego telefonu. Tryb ten jest szczególnie przydatny w podróży lub w czasie, gdy rzadziej korzystamy z telefonu. Pozwoli nam na zyskanie nawet kilkunastu procent w skali całego dnia.

Zdjęcie Po lewej iPhone 11, po prawej iPhone 11 Pro / AFP

Kolejnym narzędziem w walce o dłuższy czas pracy baterii iPhone'a jest jasność ekranu. Wyświetlacze w telefonach Apple prezentują nam świetne kolory i wyglądają okazale, ale pobierają przy tym bardzo dużo energii. Jeżeli chcemy ją oszczędzić, to warto przyciemnić nasz ekran. Przede wszystkim wyłączmy automatyczne dostosowywanie poziomu jasności. Następnie ustawmy ją ręcznie - nie na maksimum. Może ekran nie będzie wyglądał tak wspaniale jak przedtem, ale nasza bateria nam za to podziękuje.

A skoro o ekranie mowa, to warto włączyć szybsze przechodzenie w stan blokady. To przydatne zwłaszcza wtedy, gdy odstawiamy telefon bez blokowania go. Zmiana opcji na np. 30 sekund sprawi, że po takim czasie bezczynności nasz telefon się zablokuje, a ekran zostanie wyłączony.

Zwróć uwagę na aplikacje

Energię z baterii naszego iPhone'a w dużym stopniu pożerają też aplikacje. Warto sprawdzić, jakie uprawnienia posiadają, zwłaszcza te działające w tle. Duży wpływ na akumulator mają usługi lokalizacyjne. Powinniśmy sprawdzić, które programy chcą dostępu do naszej lokalizacji. Jeżeli uważamy, że są nieprzydatne, warto tę opcję w ich przypadku wyłączyć. To samo tyczy się powiadomień, których regularne wysyłanie drenuje naszą baterię.

Pamiętajmy też o odpowiednim ładowaniu naszego iPhone'a. Współczesne telefony lepiej znoszą krótkie, ale częste ładowanie, niż wyczerpywanie baterii do zera i jednorazowe ładowanie jej do 100%. Pamiętajmy o tym szczególnie wtedy, gdy mamy dostęp do ładowarki. Warto podłączyć telefon np. na 15 minut, aby jego bateria otrzymała zastrzyk energii.

