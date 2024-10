Apple ogłosiło łączność satelitarną we własnych telefonach dwa lata temu. Nastąpiło to przy okazji premiery modeli z serii iPhone 14, które to jako pierwsze otrzymały takie rozwiązanie. Jest ono dostępne także w nowszych smartfonach z iOS. Jest tylko jeden problem. Funkcja nie działa w Polsce, ale możliwe, że za jakiś czas ulegnie to zmianie. W sprawę zaangażowało się Ministerstwo Cyfryzacji.

Ministerstwo Cyfryzacji apeluje do Apple

Głos w sprawie już pod koniec września zabrał Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji, który na własnym profilu ogłosił, że rząd skierował do firmy Apple dokument o nazwie "Inicjatywa polskiego Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie usługi satelitarnego powiadamiania ratunkowego".

Zdjęcie Dokument "Inicjatywa polskiego Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie usługi satelitarnego powiadamiania ratunkowego". / Ministerstwo Cyfryzacji / materiał zewnętrzny

Dokument datowany jest na 27 września i jego zawartość widoczna jest wyżej. Został on podpisany przez Michała Gramatykę, który to krótko podsumował inicjatywę na własnym profilu w Facebooku.

Gramatyka zwrócił uwagę na problem z brakiem łączności w telefonach komórkowych, co może uniemożliwić nawiązanie kontaktu z odpowiednimi służbami ratunkowymi. Dzięki łączności satelitarnej z iPhone'ów jest to możliwe nawet w przypadku braku zasięgu sieci.



Łączność satelitarna z iPhone'ów dostępna w wybranych krajach Europy

Apple najpierw wprowadziło funkcję łączności satelitarnej z iPhone'ów w Stanach Zjednoczonych, a potem rozszerzyło jej dostępność o kolejne państwa. W tym europejskie i na liście są m.in. Francja, Irlandia czy Niemcy. Niestety w połączeniu z polskim numerem 112 to nie działa i tych zmian chce nasze Ministerstwo Cyfryzacji.

Wspomniana funkcja z iPhone'ów pozwala na uzyskanie połączenia z numerem alarmowym w momencie, gdy telefon zgubi zasięg z siecią komórkową. Wtedy do łączności wykorzystywane są satelity. Poniżej wideo, które prezentuje to rozwiązanie w akcji.

Gramatyka we własnym poście dodał, że ma nadzieje na szybkie uruchomienie łączności satelitarnej w Polsce, co niejednokrotnie będzie mogło pozwolić na uratowanie ludzkiego życia. Niestety nie wiadomo, czy Apple ustosunkowało się do prośby Ministerstwa Cyfryzacji oraz na jakim etapie znajduje się obecnie realizacja tego szczytnego planu. Zapytaliśmy o to resort i jeśli uzyskamy odpowiedź, to umieścimy ją w treści.

Plany Apple w związku z Polską nieznane

Nie wiemy również, co w związku z apelem Ministerstwa Cyfryzacji planuje Apple. Nasz kraj nie jest dla firmy najważniejszym rynkiem, ale z drugiej strony gigant z Cupertino pod tym względem w przeszłości potrafił zaskakiwać. Nadal nie mamy polskiej Siri, ale pamiętajmy, że Polska była jednym z pierwszych krajów, gdzie wprowadzono usługę Apple Pay.

Wdrożenie łączności satelitarnej wymaga współpracy Apple z operatorami sieci komórkowych oraz resortem. Pozostaje wierzyć, że prośba Ministerstwa Cyfryzacji nie zostanie zignorowana i taka funkcja z iPhone'ów będzie dostępna za jakiś czas także nad Wisłą.