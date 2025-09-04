Samsung Galaxy S25 FE i Galaxy Tab S11 zaprezentowane. Znamy ceny.

Samsung Galaxy S25 FE i Galaxy Tab S11 to nowe urządzenia, które pokazano w trakcie konferencji Galaxy Event w Berlinie, gdzie 5 września oficjalnie rozpoczynają się targi elektroniki IFA 2025. Zobaczmy, jak prezentują się ceny urządzeń oraz ich specyfikacje techniczne.

Ceny Samsung Galaxy S25 FE i Tab S11 w Polsce

Polskie ceny produktów są już znane. Samsung Galaxy S25 FE będzie dostępny w kraju w trzech konfiguracjach sprzętowych. Natomiast tablety Tab S11 to seria obejmująca trzy urządzenia. Ile za nie zapłacimy? Kwoty widoczne są niżej.

Samsung Galaxy S25 FE 128 GB - 3299 złotych

Samsung Galaxy S25 FE 256 GB - 3419 złotych

Samsung Galaxy S25 FE 512 GB - 3999 złotych

Samsung Galaxy Tab S11 - od 4099 złotych

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra - od 5699 złotych

Specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 FE dostępny jest w czterech kolorach obudowy. Samsung materiały prasowe

Samsung Galaxy S25 FE to najtańszy smartfon z linii S25, który względem modelu S24 FE otrzymał różne udoskonalenia. Telefon ma 6,7-calowy ekran AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Procesor to autorski czip Exynos 2400, który wspomagany jest przez 12 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128, 256 lub 512 GB miejsca. Energię dostarcza bateria o pojemności 4900 mAh, która wspiera szybsze ładowanie (o mocy 45 W).

Aparat fotograficzny ma trzy obiektywy. Główny współpracuje z 50-megapikselowym sensorem, a ultraszerokokątny połączono z 12-megapikselowym. Jest też teleobiektyw z 8-megapikselowym czujnikiem. Na uwagę zasługuje nowa kamera do selfie, która pozwala robić zdjęcia w jakości 12 MP. Telefon pracuje pod kontrolą Androida 16 z nakładką One UI 8.

Tablety Samsung Galaxy Tab S11 i S11 Ultra

Samsung Galaxy Tab S11 to nie jeden, a dwa nowe tablety z wyższej półki cenowej, które różnią się specyfikacją i wyposażeniem. Urządzenia wprowadzają różne ulepszenia, w tym nowy tryb DeX, udoskonalone funkcje z pakietu Galaxy AI czy smukłe obudowy, które skrywają procesory wykonane w 3-nm litografii.

Tablety Samsung Galaxy Tab S11 mają liczne funkcje z pakietu Galaxy AI. Samsung materiały prasowe

Topowym tabletem jest Samsung Galaxy Tab S11 Ultra z 14,6-calowym wyświetlaczem Dynamic AMOLED 2X oraz procesorem MediaTek Dimensity 9300+. Ekran pozwala na pracę z użyciem piórka S Pen, a energię dostarcza wielka bateria o pojemności 11374 mAh.

Nowe tablet pracują pod kontrolą Androida 16 z nakładką One UI 8 I łączą w sobie różne funkcje z zakresu AI, które sprawiają, że praca jest jeszcze lepsza niż dotychczas.

