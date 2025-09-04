IFA 2025: nowe smartfony, tablety i laptopy

Tegoroczne targi IFA 2025 odbywają się w dniach 5-9 września, ale to właśnie w przeddzień tej dużej imprezy elektronicznej organizowanych jest wiele konferencji, gdzie producenci chwalą się nowościami. Wśród nowości nie brakuje smartfonów, tabletów i laptopów.

Acer prezentuje lekkiego laptopa i monitor 720 Hz

Podczas targów IFA 2025 w Berlinie własne produktu pokazała firma Acer. Firma przywiozła do Niemiec wiele nowości. Wśród nich jest m.in. monitor Predator X27U F8 z ekranem OLED-owym o przekątnej 26,5 cala i odświeżaniem obrazu z częstotliwością aż 720 Hz. Cena? 1300 dolarów, a sprzedaż ma ruszyć w pierwszym kwartale 2026 r.

Acer Predator X27U F8 to monitor z odświeżaniem obrazu w 720 Hz. Acer materiały prasowe

Acer zaprezentował też bardzo lekkiego laptopa. Model Swift Air 16 ma 16-calowy ekran, a jest lżejszy od 13-calowego MacBooka Air! Maszyna waży niespełna kilogram. Komputer będzie dostępny w Europie od października br. w cenie 999 euro, czyli około 4,25 tys. złotych. Podczas IFA 2025 prezentowane będą także liczne nowe produkty dla graczy z serii Predator. Wśród nich jest 18-calowy notebook gamingowy Helios z ekranem 4K i topowym GPU Nvidia RTX 5090.

Konferencja Samsung Galaxy Event

Dziś odbędzie się konferencja Galaxy Event, podczas której Samsung zaprezentuje nowe produkty. Będzie to kolejny smartfon z serii Galaxy S25 - model z dopiskiem FE w nazwie. Zobaczymy również nowe tablety z serii Galaxy Tab S11.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11:30 i będzie je można oglądać na żywo na kanale firmy w platformie YouTube. Wkrótce poznamy polskie ceny i dowiemy się, kiedy produkty trafią do sprzedaży.

