MacBook Air M4 to laptop, który debiutuje niedługo po smartfonie iPhone 16e. Tim Cook już wcześniej zapowiedział, że "coś wisi w powietrzu". Za nami oficjalna premiera nowego komputera Apple. Ile kosztuje i co ma do zaoferowania?

Polskie ceny laptopa MacBook Air M4

MacBook Air M4 został zaprezentowany i zaraz rusza jego przedsprzedaż. Polskie ceny komputera są już znane. W przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej (z 16 GB pamięci RAM i dyskiem SSD 256 GB) trzeba zapłacić 4999 złotych za wersję 13-calową. 15-calowy notebook jest dostępny od 5999 złotych. Oczywiście Apple przygotowało różne opcje.

Załóżmy, że chcemy najbardziej "wypasioną" konfigurację sprzętową nowego MacBooka Air z 15-calowym ekranem, 32 GB pamięci RAM oraz dyskiem SSD o pojemności 2 TB. Cena tego komputera to 11999 złotych. Pierwsze zamówienia mają trafiać do klientów od 12 marca.

MacBook Air M4 wprowadza nowy kolor obudowy - wariant niebieski. Apple materiały prasowe

Do wyboru są cztery warianty kolorystyczne obudowy. Do istniejących (księżycowa poświata, północ i srebrny) dołącza nowa opcja — niebieska.

Specyfikacja techniczna laptopa MacBook Air M4

Nowy MacBook Air przypomina zeszłoroczny model i klienci nadal mają do wyboru dwa rozmiary. W mniejszym komputerze znajduje się 13,6-calowy ekran Liquid Retina z notchem. W większym jest to 15,3-calowy wyświetlacz o jasności do 500 nitów.

Sercem nowego laptopa jest czip Apple M4, który znamy już z zeszłorocznych iPadów Pro oraz innych komputerów Mac. W podstawowej wersji jest on wspomagany przez 16 GB pamięci RAM, ale za dopłatą można ją rozszerzyć do 32 GB. Na dane przeznaczono szybkie dyski SSD o pojemności od 256 GB do 2 TB.

MacBook Air M4 ma również Wi-Fi 6E oraz złącza USB C/Thunderbolt 4, klasyczne audio 3,5 mm i MagSafe 3 dla ładowania. Wbudowana bateria ma zapewnić do 18 godzin pracy podczas strumieniowania wideo. Na uwagę zasługuje również nowa kamera FaceTime. Apple zaimplementowało w notebooku 12-megapikselowy sensor z funkcją Center Stage. Rozwiązanie to znamy już m.in. z MacBooków Pro czy iMaca.

