iPhone 16e zaprezentowany. Znamy polskie ceny

iPhone 16e to smartfon Apple, który dołącza do portfolio telefonów z logo nadgryzionego jabłka. To najtańsze urządzenie w ofercie marki, które zastąpiło model SE z 2022 r. Znamy polskie ceny smartfona iPhone 16e oraz jego specyfikację techniczną. Czym wyróżnia się ten sprzęt?