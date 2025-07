Qi2 25W - nowy standard ładowania bezprzewodowego zapowiedziany przez WPC.

Ładowanie bezprzewodowe to rozwiązanie, bez którego dziś wiele osób nie wyobraża sobie smartfona. Takie technologie implementowane są w coraz tańszych telefonach. Pieczę sprawuje tutaj konsorcjum WPC (Wireless Power Consortium), które ogłosiło oficjalnie nowy standard o nazwie Qi2 25W .

Qi2 25W to najnowszy standard ładowania bezprzewodowego, który wcześniej rozwijany był jako wersja z numerkiem 2.2.1. WPC przekazało, że w trakcie programu pilotażowego stosowne certyfikaty zostały uzyskane przez 14 różnych produktów. Obecnie jest on otwarty dla setek producentów, którzy mogą starać się o uzyskanie zgodności.

Qi2 25W to przede wszystkim szybsze ładowanie bezprzewodowe

Jakie korzyści płyną z wprowadzenia standardu Qi2 25W? Jest to przede wszystkim blisko o 70 proc. szybsze ładowanie bezprzewodowe w porównaniu do poprzedniej wersji rozwiązania, gdzie było to 15 W.