USS Gerald R. Ford przybył do Europy

USS Gerald R. Ford pojawił się w Europie. To nie pierwsza jego wizyta morzach okalających Stary Kontynent, ale tym razem wykonuje strategiczną misję związaną z konfliktem Izraela z Iranem. Nie jest tajemnicą, że przybycie największego lotniskowca świata do Europy ma na celu wysłanie wymownej wiadomości do władz Iranu, że USA trzymają rękę na pulsie i będą chronić swojego największego sojusznika.