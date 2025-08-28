mObywatel to rządowa aplikacja, która daje wygodny dostęp do różnych dokumentów i pozwala na szybkie załatwianie coraz większej liczby spraw. Już 1 września w platformie pojawi się nowy moduł. Jest to rozwiązanie, które stworzono z myślą o kierowcach.

Moduł mStłuczka w aplikacji mObywatel z myślą o kierowcach

W 2024 r. w Polsce zgłoszono aż 390,5 tys. kolizji drogowych, czyli o 6,7 proc. więcej w porównaniu do roku poprzedzającego. Każdy kierowca, który brał udział w tym nieprzyjaznym zdarzeniu, doskonale wie, jak problematyczne jest wypełnianie stosownej dokumentacji. Tutaj z pomocą przychodzi moduł mStłuczka z aplikacji mObywatel. Co umożliwi?

Pozwoli na szybkie oraz wygodne zgłoszenie kolizji drogowej bezpośrednio w aplikacji mObywatel, bez konieczności drukowania dokumentów czy wypełniania papierowych formularzy. Dane pojazdów i uczestników zdarzenia zostaną automatycznie pobrane z rejestrów państwowych, co zapewni ich aktualność i poprawność

Ponadto mStłuczka umożliwi kierowcy dodanie zdjęć z miejsca kolizji. Tak sporządzone zgłoszenie będzie można od razu wysłać do ubezpieczyciela.

Kiedy moduł mStłuczka pojawi się w aplikacji mObywatel?

Ministerstwo Cyfryzacji planuje wprowadzić moduł mStłuczka do mObywatela 1 września 2025 r. Funkcja była przygotowywana przez wiele miesięcy i jej wdrożenie wiązało się z koniecznością dostosowania przepisów w ramach działań dotyczących deregulacji. Nastąpiło to w ramach nowelizacji ustawy, którą rząd przyjął wcześniej w tym roku.

mStłuczka to tylko jedna z wielu nowości, które jeszcze w tym roku zostaną wprowadzone do aplikacji mObywatel. Zmiana przepisów umożliwiła również wdrożenie cyfrowego asystenta, nad którym prace również trwały wiele miesięcy. Czatbot ma pojawić się najpóźniej do końca grudnia, o czym kilka tygodni temu zapewniał minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski. Funkcja ułatwi nawigowanie po platformie i docieranie do poszczególnych usług oraz dokumentów.

Ponadto na etapie realizacji znajdują się także inne funkcje. Wśród nich jest mObywatel Junior czy dokumenty lokalne (np. karty mieszkańca) dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podpisały porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji.

Nowa odsłona aplikacji mObywatel. Co sądzą o niej Polacy? materiały promocyjne